Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές αναμένοντας Fed και πληθωρισμό Ευρωζώνης

Οι επενδυτές θεωρούν σχεδόν βέβαιη μία μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης. Ήπια άνοδος για την GSK μετά την ανακοίνωση για επένδυση - μαμούθ στις ΗΠΑ.

Με θετικά πρόσημα κινούνται στις συναλλαγές της Τετάρτης οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια και στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης.

Σε αυτό το κλίμα ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,14% στις 541,54 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,34% στις 5.389 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,15% στις 7.829 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,51% στις 23.443 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά 0,1% στις 9.204 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί 0,13% στις 42.448 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 με +0,26% βρίσκεται στις 15.193 μονάδες.

Οι επενδυτές θεωρούν σχεδόν βέβαιη μία μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 4-4,25%, ωστόσο αναμένουν και τις προβλέψεις των αξιωματούχων για την πορεία της νομισματικής πολιτικής κατά το επόμενο έτος, το περίφημο «dot plot».

Παράλληλα, η βρετανική φαρμακευτική GSK δεσμεύθηκε για επενδύσεις ύψους 30 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ για έρευνα και ανάπτυξη σε ορίζοντα πενταετίας, κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μετοχή της ενισχύεται κατά 0,17% μετά την ανακοίνωση.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στη Βρετανία παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) την Τετάρτη. Ο δομικός πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και των προϊόντων αλκοόλ - καπνού, επιβράδυνε στο 3,6% σε ετήσια βάση, από 3,8% τον Ιούλιο.