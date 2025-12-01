ΔΣΑ: Στον β΄ γύρο των εκλογών οι Δ. Αναστασόπουλος και Α. Κουτσόλαμπρος

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος έλαβε ποσοστό 18,84 % (2.526 σταυρούς).

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στον β΄ γύρο, που θα γίνει 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025, πέρασαν ο Δημήτρης Αναστασόπουλος που έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος που έλαβε ποσοστό 18,84 % (2.526 σταυρούς).

Η διαφορά μεταξύ των δυο πρώτων είναι της τάξης του 3,65%.

Ειδικότερα, η σειρά κατάταξης σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης, εκτός των κ.κ. Αναστασόπουλου και Κουτσόλαμπρου, έχει ως εξής:

- Μιχάλης Καλαντζόπουλος με 15,42% (2.067 σταυρούς)

- Αθανάσιος Καμπαγιάννης με 14,59% (1.956)

- Αλέξανδρος Μαντζούτσος με 13,44% (1.801)

- Θωμάς Καμενόπουλος με 7,46% (1.000)

- Αντώνης Αντανασιώτης με 4,23% (567)

- Θέμης Σοφός με 3,53% (473).