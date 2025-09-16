Ο Γενικός Δείκτης ευθυγραμμίζεται με τις πτωτικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Με διστακτικότητα εκδηλώνονται οι κινήσεις των επενδυτών στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης ευθυγραμμίζεται με τις πτωτικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

To μεγαλύτερο μέρος του τζίρου διακινείται στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και της Metlen, ενώ 17 από τις 25 μετοχές του FTSE Large Cap διαπραγματεύονται με αρνητικό πρόσημο.

Η αγορά συνεχίζει έτσι την πλάγια κίνηση των τελευταίων εβδομάδων, με τους εγχώριους καταλύτες να περιορίζονται στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων οι οποίες τροφοδοτούν κινήσεις σε μεμονωμένους τίτλους.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις ΗΠΑ και την αναμενόμενη για αύριο μείωση επιτοκίων της Fed, ενώ αποφάσεις νομισματικής πολιτικής αναμένονται και από τις Κεντρικές Τράπεζες του Καναδά αύριο, της Αγγλίας την Πέμπτη και της Ιαπωνίας την Παρασκευή. Με ενδιαφέρον αναμένονται σήμερα, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, αλλά και για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Στο ελληνικό ταμπλό ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.036,52 μονάδες με απώλειες 1,02%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Σε παρόμοιο μοτίβο ο δείκτης των τραπεζών που καταγράφει απώλειες 1,40% στις 2.209,40 μονάδες.

Ο τζίρος στα 132,3 εκατ. ευρώ λίγο πριν τις 17:00, εκ των οποίων 23,44 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ συνολικά 48 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 65 που υποχωρούν και 40 αμετάβλητων.

Πιο αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, ο τίτλος της Lamda Development ξεχωρίζει ανοδικά με κέρδη 2,81% στα 7,33 ευρώ, ακολουθεί η Viohalco ενισχυμένη 1,02% στα 6,93 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι μετοχές των Optima (+0,72%), ΟΠΑΠ (+0,56%), ΔΑΑ (+0,48%), Τιτάν (+0,41%) και Helleniq Energy (+0,04%).

Αμετάβλητη η Σαράντης στα 13,78 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Coca-Cola HBC στα 42,04 ευρώ (-2,32%), άνω με απώλειες άνω του 1% ακολουθούν οι Metlen, Τρ. Κύπρου, ΕΤΕ, Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank. Σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι Aktor (-0,75%), ElvalHalcor (-0,70%), Eurobank (-0,58%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,17%), Aegean (-0,14%) και ΟΤΕ (-0,12%).