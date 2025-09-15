Αγορές | Commodities

Κέρδη για το πετρέλαιο ελέω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικό διυλιστήριο

Κέρδη για το πετρέλαιο ελέω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικό διυλιστήριο
Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,67%. Το WTI κέρδισε 0,97%.

Ήπια κέρδη κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές εξέτασαν τον αντίκτυπο των ουκρανικών επιθέσεων με drones σε ρωσικό διυλιστήριο και της πίεσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τις χώρες του ΝΑΤΟ να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε κατά 45 σεντς, ή 0,67%, στα 67,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κέρδισε 61 σεντς, ή 0,97%, φτάνοντας τα 63,30 δολάρια.

Την Παρασκευή το πετρέλαιο σημείωσε ήπια άνοδο μετά την επίθεση της Ουκρανίας με drone που ανέστειλε τις φορτώσεις από το μεγαλύτερο λιμάνι της δυτικής Ρωσίας. Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,93%, στα 66,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κέρδισε 0,51%, φτάνοντας τα 62,69 δολάρια.

Ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, στη βορειοανατολική πόλη Κιρίσι, διέκοψε τη λειτουργία μιας βασικής παραγωγικής μονάδας μετά την επίθεση που δέχθηκε από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος το σαββατοκύριακο, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να πλήξει την πολεμική μηχανή της Μόσχας, καθώς οι συνομιλίες με στόχο των τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών έχουν βαλτώσει.

Επιπλέον, ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλουν νέες ενεργειακές κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά μόνο εάν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και εφαρμόσουν παρόμοια μέτρα.

Οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση για τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στη συνεδρίασή της στις 16-17 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία η τράπεζα αναμένεται να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική. Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση καυσίμων.

