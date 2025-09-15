ΧΑ: Σταθεροποίηση στις 2.060 μονάδες

Ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών κινείται σταθεροποιητικά, με τις εκτιμήσεις για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων να λειτουργούν ως καταλύτης στις διεθνείς αγορές.

Οι εκτιμήσεις για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων είναι ο καταλύτης που υπαγορεύει την κίνηση των αγορών αυτή την εβδομάδα, κάτι που έχει προεξοφληθεί από τους επενδυτές. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται και σε όσα θα έχει να πει η Fed για το μέλλον, ειδικά για την επιβράδυνση στην αμερικανική αγορά εργασίας, και στην πιθανότητα να προχωρήσει ενδεχομένως σε μείωση μεγαλύτερη των 25 μονάδων βάσης.

Οι αγορές «ζυγίζουν» και την υποβάθμιση του γαλλικού αξιόχρεου, κάτι όμως που είχε τιμολογηθεί, σε συνδυασμό με μια σειρά από άλλες αξιολογήσεις: Η S&P αναβάθμισε την Ισπανία από Α σε Α+, η Fitch αναβάθμισε την Πορτογαλία σε Α από Α-, η DBRS επιβεβαίωσε το ΑΑ της Ιρλανδίας, ενώ η Scope επιβεβαίωσε την αξιολόγηση ΑΑΑ για Γερμανία και Ολλανδία και υποβάθμισε το outlook της Αυστρίας σε αρνητικό, διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητο το ΑΑ+.

Στο εβδομαδιαίο δελτίο της η Fast Finance σχολιάζει ότι η επιθετική τάση συντηρείται στο ΧΑ, με το ημερήσιο διάγραμμα να «δείχνει ότι η αγορά μπορεί να δοκιμάσει και πάλι μια κίνηση προς τα υψηλά της, με τους αγοραστές να απορροφούν εύκολα τις πωλήσεις».

«Το ζήτημα είναι ότι οι αγοραστές γνωρίζουν πως η ένταξη της αγοράς στις αναπτυγμένες έρχεται -αργά ή γρήγορα- και ποντάρουν ότι θα βρουν παθητικούς αγοραστές να πουλήσουν» σημειώνει μεταξύ άλλων η Fast Finance, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα συντηρούν τις αποτιμήσεις, ενώ τα προμερίσματα των τραπεζών τον Νοέμβριο φέρνουν στο παιχνίδι νέους επενδυτές.

«Όσο οι 2.000 μονάδες συντηρούνται σε εβδομαδιαίο διάγραμμα, η τάση παραμένει επιθετική» καταλήγει η Fast Finance, υπενθυμίζοντας ότι την Παρασκευή έχουμε το τριπλό κλείσιμο παραγώγων, «με όλα να δείχνουν ότι οι long κερδίζουν εύκολα τη μάχη. Πιθανότατα, αυτό να αποτελέσει και λόγο για να αναγκαστούν κάποιοι short να κλείσουν θέσεις σε υψηλότερα επίπεδα».

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.065,63 μονάδες, ενισχυμένος 0,14%, κινούμενος μέχρι στιγμής με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης.

Ήπια ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 0,38% στις 2.263,62 μονάδες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 27,59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 7,81 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 61 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 36 σε αρνητικό έδαφος και 56 αμετάβήτων.