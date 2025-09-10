«Φλέρταρε» με νέο ρεκόρ ο χρυσός

Το συμβόλαιο παραδόσεως Δεκεμβρίου έκλεισε στα 3.682,2 δολάρια ανά ουγγιά.

Κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε σήμερα η τιμή του χρυσού, βρίσκοντας στήριξη στις προσδοκίες πως η Federal Reserve θα επιστρέψει στις μειώσεις επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας μετά και τα πιο αδύναμα του αναμενόμενου στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό.

Το συμβόλαιο παραδόσεως Δεκεμβρίου έκλεισε στα 3.682,2 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ σημείωσαν απρόσμενη πτώση τον Αύγουστο, καθώς παρασύρθηκαν πτωτικά από τη μείωση του κόστους υπηρεσιών, όπως έδειξαν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

«Τυχόν περαιτέρω αδυναμία στα στοιχεία των ΗΠΑ πιθανώς θα εξακολουθήσει να στηρίζει τον χρυσό καθώς αυξάνει την πιθανότητα για περισσότερες από 2 μειώσεις επιτοκίων έως τα τέλη του έτους», εκτιμά ο Fawad Razaqzada, αναλυτής αγοράς της City Index and FOREX.com.

Ο χρυσός παραδοσιακά θεωρείται μέσο αντιστάθμισης απέναντι στην πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα και στον πληθωρισμό, ενώ τείνει να έχει καλή απόδοση και σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Από τις αρχές του έτους, το κίτρινο μέταλλο έχει ενισχυθεί 38%.

Οι αγορές προεξοφλούν μια πιθανότητα 90% να μειωθούν τα επιτόκια της Fed στη συνεδρίαση της 16ης-17ης Σεπτεμβρίου, ενώ δείχνουν ισχνή πιθανότητα για μεγαλύτερη μείωση.