Euroxx: Νέα τιμή-στόχος στα 42 ευρώ για τη Jumbo

Σε μεγάλη ανοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Jumbo προχώρησε η Euroxx Securities, διατηρώντας τη σύσταση overweight.

Συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή δίνει νέα τιμή-στόχο 42,0 ευρώ -που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 38,5%- έναντι 30,5 ευρώ προηγουμένως. Όπως επισημαίνει η Euroxx, η νέα τιμή-στόχος αντανακλά τα μέχρι στιγμής δεδομένα των πωλήσεων του 2025, αλλά και τον στόχο της εισηγμένης για ανάπτυξη του δικτύου της στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τη Euroxx, η Jumbo έχει επιδείξει ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο απέναντι σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, με θετικούς παράγοντες τις ευνοϊκές συναλλαγματικές ισοτιμίες και την αποκλιμάκωση του κόστους μεταφορών.

Οι αναλυτές της Euroxx σημειώνουν πως ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία, που αποτελεί βασική αγορά ανάπτυξης για τη Jumbo, εντείνεται, και η εισηγμένη απαντά με πιο επιθετική επέκταση, στοχεύοντας στον διπλασιασμό του δικτύου καταστημάτων της στη χώρα έως το 2033.

Από την αρχή του έτους η μετοχή έχει ενισχυθεί περίπου κατά 16% έναντι 39% του Γενικού Δείκτη του ΧΑ, ενώ διαπραγματεύεται με βάση τις εκτιμήσεις της Euroxx με εκτιμώμενο P/E 11,3x για το 2026 και EV/EBITDA 7,3x, ήτοι με διψήφιο discount, και στις δύο περιπτώσεις, έναντι του ανταγωνισμού.

