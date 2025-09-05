Επανήλθε στην κερδοφορία ο χρυσός - Μια «ανάσα» πριν από τα 3.600 δολάρια

Ο χρυσός spot σημείωσε άνοδο 1,5%. Τασ futures χρυσού πρόσθεσαν 1,3%.

Επανήλθε στην κερδοφορία ο χρυσός την Παρασκευή μετά το "mini break" που σημείωσε στη χθεσινή συνεδρίαση, καθώς τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μια πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, η οποία θα αποτελέσει «στήριγμα» για το πολύτιμό μέταλλο.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο 1,5% στα 3.596,01 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας αγγίξει νωρίτερα συνεδριακά τα 3.599,89 δολάρια, ενώ τα futures χρυσού πρόσθεσαν 1,3% στα 3.651,90 δολάρια.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 37% μέχρι στιγμής φέτος, μετά από αυτή της τάξεως του 27% το 2024, λόγω της αδυναμίας του δολαρίου, των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής και της ευρύτερης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Την Πέμπτη υποχώρησαν οι τιμές του χρυσού, κάνοντας μια μικρή παύση από το ανοδικό σερί και τα ρεκόρ που σημειώθηκαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,3% στα 3.547,68 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures χρυσού έχασαν 0,8% στα 3.604 δολάρια.

Η έκθεση για την απασχόληση τον Αύγουστο είδε την οικονομία των ΗΠΑ να προσθέτει μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον μήνα, σύμφωνα με την Παρασκευή του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, πολύ χαμηλότερα από τις 75.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Η ανεργία αυξήθηκε επίσης στο 4,3% από 4,2%, σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Οι επενδυτές πιθανολογούν πλέον με 86% μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και με 14% μείωση κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Federal Reserve αυτό το μήνα.

Οι αναλυτές έχουν επίσης επισημάνει την ανεξαρτησία της Fed ως βασικό παράγοντα που διαμορφώνει την πορεία του χρυσού - ένα ζήτημα που βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής μετά την απόπειρα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει την κυβερνήτη της Fed Λίζα Κουκ και να ασκήσει επανειλημμένη πίεση στην κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι κέρδισε 0,10% στα 41,65 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα σημείωσε άνοδο 0,54% στα 1.384 δολάρια και το παλλάδιο απώλεσε 1,34% στα 1.128 δολάρια.