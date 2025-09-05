Ενώ οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζουν σε ήπια θετικό έδαφος, η ελληνική αγορά σε μια συνεδρίαση χαμηλού τζίρου δέχεται πιέσεις, με φόντο και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για το ΑΕΠ β' τριμήνου.

Αν και κινήθηκε επιφυλακτικά κατά το πρώτο τρίωρο των συναλλαγών, με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών διευρύνει τις απώλειές του, υποχωρώντας κάτω από τις 2.020 μονάδες.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται στο δασμολογικό «μέτωπο» που φαίνεται να ανοίγει μεταξύ Κίνας και ΕΕ, στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν σήμερα για την απασχόληση στις ΗΠΑ, αλλά και στις δημοσιονομικές και πολιτικές εξελίξεις σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αγορά αναζητά καταλύτες και στα εγχώρια αποελέσματα, με τις ανακοινώσεις να πυκνώνουν την ερχόμενη εβδομάδα, ωστόσο στο ελληνικό ταμπλό ο τραπεζικός κλάδος διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο, διακινώντας συντριπτικά ποσοστά όγκου και τζίρου. Ένας μικρός αριθμός μη τραπεζικών τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης καταφέρνει επίσης να προσελκύσει ενδιαφέρον, το οποίο ωστόσο εκδηλώνεται σπασμωδικά.

Το πιθανότερο είναι ότι το μοτίβο των επιλεκτικών κινήσεων δεν θα αλλάξει άμεσα, παρά μόνο αν προκύψουν εξελίξεις ικανές να αλλάξουν το κλίμα συνολικά στην αγορά και την οικονομία, με δεδομένο άλλωστε ότι οι αποτιμήσεις βρίσκονται πια σε απαιτητικά επίπεδα. Έτσι, η ρευστότητα συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες είτε όσους τίτλους παραμένουν υποτιμημένοι, είτε σε εισηγμένες με «δυνατά» business plans και υγιή θεμελιώδη.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.018,74 μονάδες με απώλειες 0,68%, εξανεμίζοντας τα εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του 0,53% που κατέγραφε στο χθεσινό κλείσιμο.

Παρόμοια η κίνηση και για τον τραπεζικό δείκτη, που υποχωρεί 0,81% στις 2.196,04 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 33 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 80 σε αρνητικό έδαφος και 40 αμετάβλητων.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 78,72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,64 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Εξ αυτών, 11,56 εκατ. ευρώ αφορούν δύο «πακέτα» για 380.000 μετοχές της Jumbo που υλοποιήθηκαν στην τιμή των 30,42 ευρώ.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Optima ξεχωρίζει με κέρδη 2,09% στα 7,81 ευρώ, ο τίτλος της Helleniq Energy ακολουθεί με άνοδο 1,96% στα 8,31 ευρώ, ενώ στο +1,58% ακολουθεί η ΔΕΗ, στα 14,17 ευρώ.

Με κέρδη περί του 0,8% διαπραγματεύονται οι μετοχές των ElvalHalcor και Cenergy, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται οι alpha Bank (+0,37%), Motor Oil (+0,16%), Lamda Development (+0,14%), Coca-Cola HBC (+0,14%), ΔΑΑ (+0,10%) και Τρ. Πειραιώς (+0,03%).

Αμετάβλητη στα 6,39 ευρώ η Viohalco, όπως και η ΕΥΔΑΠ στα 7,15 ευρώ.

Στον αντίποδα, ΟΠΑΠ και Aktor υποχωρούν 1,14% και 1,03% αντίστοιχα και ακολουθούν με μικρότερες απώλειες οι μετοχές των Σαράντης (-0,82%), Τιτάν (-0,54%), Τρ. Κύπρου (-0,53%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,45%), Aegean (-0,44%), ΟΤΕ (-0,37%), Eurobank (-0,31%), Jumbo (-0,26%) και ΕΤΕ (-0,20%).