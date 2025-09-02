ΧΑ: Ανώμαλη προσγείωση στις 2.000 μονάδες

Ο «παραδοσιακά» κακός για τις αγορές Σεπτέμβριος φαίνεται ότι ξεκινά επεισοδιακά, με τις ανησυχίες των επενδυτών να κλιμακώνονται.

Ο «παραδοσιακά» κακός για τις αγορές Σεπτέμβριος φαίνεται ότι ξεκινά επεισοδιακά, με τις ανησυχίες επενδυτών και αναλυτών να κλιμακώνονται. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι φόβοι για την πορεία του δημοσίου χρέους σε μια σειρά από ανεπτυγμένες οικονομίες, από την Ιαπωνία έως τις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στο επίκεντρο, όχι μόνο λόγω των δημοσιονομικών προκλήσεων, αλλά και των πολιτικών αδιεξόδων που τις συνοδεύουν.

Οι αποδόσεις των πολύ μεγάλης διάρκειας κρατικών ομολόγων βρέθηκαν σήμερα σε πολυετή υψηλά, με τα βρετανικά 30ετή στο 5,68%, τα γαλλικά στο 4,49% και τα γερμανικά στο 3,39%. Τα αντίστοιχα αμερικανικά 30ετή κινούνται στο 4,96%. Ωστόσο, ειδικά για τους ευρωπαϊκούς τίτλους, οι πιέσεις είναι πιθανό να κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα. Ξένοι αναλυτές σημειώνουν ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες και έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένονται νέες εκδόσεις ευρωπαϊκών ομολόγων συνολικού ύψους άνω των 100 δισ. ευρώ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, το οποίο τροφοδοτείται περαιτέρω από τις αντιφατικές εξελίξεις στις ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς, και με μεγάλες διακυμάνσεις να σημειώνονται ταυτόχρονα στην αγορά συναλλάγματος, οι ευρωπαϊκές μετοχές δέχθηκαν σήμερα έντονες πιέσεις, με τον γερμανικό DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί έως και 2%. Χαρακτηριστικό και το έντονα πτωτικό άνοιγμα στη Wall Street.

Εξίσου ενδεικτική της ανησυχίας των επενδυτών είναι η πορεία των τιμών του χρυσού. Σύμφωνα με την Commerzbank, οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed προσφέρουν στήριξη στις τιμές του μετάλλου, όμως αυτές οι προσδοκίες δεν έχουν αλλάξει αισθητά τις τελευταίες ημέρες. Αντιθέτως, αυτό που έχει αλλάξει είναι η αυξημένη επενδυτική ζήτηση για το μέταλλο, καθώς μέσα σε τέσσερις ημέρες έχουν καταγραφεί ισχυρές εισορές σε ETFs του μετάλλου της τάξης των 30 τόνων.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε υπό πίεση στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, υποχωρώντας μάλιστα για πρώτη φορά από τις αρχές Αυγούστου κάτω από τις 2.000 μονάδες. Στο κλείσιμο κατάφερε να ανακτήσει αυτό το ψυχολογικό όριο, κάτι που όμως δεν αλλάζει ουσιαστικά την τεχνική εικόνα.

Έτσι, η συνεδρίαση για τον ΓΔ έκλεισε στις 2.001,86 μονάδες με πτώση 1,45%, με μόλις 10 μετοχές στο σύνολο του ταμπλό να ολοκληρώνουν με θετικό πρόσημο, έναντι 115 που υποχώρησαν και 28 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Σχετικά αυξημένος ο τζίρος, στα 183,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,62 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Πιο ανθεκτικός ο δείκτης των τραπεζών που, μετά από διακύμανση σε εύρος 60 περίπου μονάδων, υποχώρησε 0,66% στις 2.165,23 μονάδες.

«Κόκκινος» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος της ΕΤΕ σε ποσοστό 0,21% στα 12,07 ευρώ, και ήταν ο μοναδικός τίτλος που γλύτωσε το αρνητικό πρόσημο. Ανθεκτικές και οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς και Eurobank που περιορίστηκαν σε απώλειες 0,12% και 0,35% αντίστοιχα, όπως και η Coca-Cola HBC με κλείσιμο στο -0,51% και στα 42,60 ευρώ.

Κοντά στο -1% το κλείσιμο για τους τίτλους των Σαράντης και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο -1,25% ο ΟΤΕ, στο -1,39% ο ΟΠΑΠ, στο -1,67% ο Aktor, στο -1,91% η Alpha Bank.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Cenergy και Viohalco με πτώση 3,86% και 3,33% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 3% κινήθηκαν και οι τίτλοι των Metlen (-3,09%) και ElvalHalcor (-3,02%).

Περί του 2,7%-2,9% διαμορφώθηκαν οι απώλειες για τις μετοχές των Lamda Development, Aegean, Jumbo και Motor Oil, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 2% κινήθηκαν και οι Helleniq Energy, Optima, ΕΥΔΑΠ, Τιτάν, ΔΑΑ, ΔΕΗ και Τρ. Κύπρου.