ΧΑ: «Βουτιά» κάτω από τις 2.000 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη

Κλιμακώνονται οι πιέσεις στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων για πρώτη φορά από τις αρχές Αυγούστου. Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 10 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 115 που υποχωρούν.

Upd. 15:41

Κλιμακώνονται οι πιέσεις στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων για πρώτη φορά από τις αρχές Αυγούστου, και με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να βρίσκονται επίσης σε αρνητικό έδαφος - με τις απώλειες μάλιστα του γερμανικού DAX να ξεπερνούν το 1,5%.

Στην Ευρώπη, οι αναλυτές εστιάζουν στα στοιχεία που έδειξαν επιτάχυνση του πληθωρισμού, αλλά παρακολουθούν στενά και την κίνηση στην αγορά ομολόγων. Στο μεταξύ, αναμένουν τις κινήσεις της ΕΚΤ, η οποία συνεδριάζει στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου για τα επιτόκια, και αρκετοί, μεταξύ των οποίων και η Deutsche Bank, εκτιμούν ότι με τα τωρινά δεδομένα σε επίπεδο πληθωρισμού και ανάπτυξης, αλλά και με τα δεδομένα της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπάρξει νέα μείωση επιτοκίων, τουλάχιστον προς το παρόν. Στον ίδιο τόνο και η Commerzbank, που σχολιάζει ότι η ΕΚΤ δεν έχει λόγο να αλλάξει στη στάση αναμονής που τηρεί.

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, όπου συνεχίζεται η «συζήτηση» για το αν οι αμερικανικές μετοχές έχουν οδηγηθεί σε υπερτιμημένα επίπεδα με όχημα τις big tech, αυτή την εβδομάδα αναμένεται πλήθος ανακοινώσεων μακροοικονομικών δεικτών, μεταξύ των οποίων και τα στοιχεία για την απασχόληση την Παρασκευή.

Το ενδιαφέρον ωστόσο επικεντρώνεται προς το παρόν στην ανακοίνωση που έχει προαναγγείλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ από το Οβάλ Γραφείο, για τις 21:00 ώρα Ελλάδος, για το περιεχόμενο της οποίας μόνο εικασίες υπάρχουν μέχρι στιγμής. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της UBS, Paul Donovan, εκτιμά ότι η θεματολογία μπορεί να ποικίλει, από τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ινδία, έως το Ουκρανικό ή τη χρήση της Εθνοφρουράς σε πολιτείες των ΗΠΑ.

Εντός των συνόρων, υπενθυμίζεται ότι αύριο αναμένονται αποτελέσματα από ΟΠΑΠ και Trade Estates μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, όπως και από την Quest πριν το άνοιγμα, ενώ ακολουθεί μεθαύριο Πέμπτη η Ideal.

Σε τεχνικό επίπεδο, η Fast Finance εξηγεί ότι η διάσπαση της πλαγιοπτωτικής κίνησης του Γενικού Δείκτη δίνει ορμή στους πωλητές, με πρώτο επίπεδο στήριξης του Δείκτη στις 1.970-1.978 μονάδες.

Λίγο πριν τις 16:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 1.999,09 μονάδες με απώλειες 1,59%. Πτωτικά καο ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 1,13% στις 2.154,95 μονάδες, παρά τα κέρδη έως 1% νωρίτερα.

Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 10 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 115 που υποχωρούν και 28 που παραμένουν αμετάβλητες, με τζίρο που διαμορφώνεται σε 103,7εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 11,37 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.