Ευρωαγορές: Ανοδικές κινήσεις με το βλέμμα στην Κίνα

Τελευταία ενημέρωση: 11:24

Σε πράσινο έδαφος κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Δευτέρα και στο ξεκίνημα του νέου μήνα, με τους επενδυτές να αναμένουν τις εκθέσεις για τον μεταποιητικό τομέα από την ευρωζώνη, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά κυρίως να έχουν την προσοχή τους στραμμένη στην σημαντική σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Κίνα, όπου ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φιλοξενεί παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, που πρόλαβε ήδη να κατηγορήσει τη Δύση για την εισβολή του στην Ουκρανία, του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι αλλά και του Τούρκου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας και της γεωπολιτικής.

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,36% στις 552,11 μονάδες. Ο Stoxx 600 έκλεισε με κέρδη τον Αύγουστο, καταγράφοντας back to back θετικούς μήνες. Ο Euro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,46%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,42% στις 7.737 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX ανεβαίνει 0,52% στις 24.043 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,25% στις 9.208 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ανεβαίνει 0,60% στις 42.450 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί 0,32% στις 14.899 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της Novo Nordisk σημειώνει άνοδο 3% μετά την ανακοίνωση δεδομένων κλινικών δοκιμών που υποδηλώνουν ότι το επιτυχημένο φάρμακό της Wegovy ξεπερνά τις επιδόσεις των βασικών ανταγωνιστών της όσο αφορά στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι συνεχείς χρήστες της σεμαγλουτίδης, του φαρμάκου για τη διαχείριση βάρους που φέρει το brand Wegovy, είχαν έως και 57% μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου ή θανάτου από εκείνους που χρησιμοποιούσαν τιρζεπατίδη — το δραστικό συστατικό των Zepbound και Mounjaro, των ανταγωνιστικών φαρμάκων που παράγονται από την αμερικανική εταιρεία Eli Lilly.

Η Γαλλία δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση που θα απαιτούσε την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), όμως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας στο ραδιοσταθμό Radio Classique, η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία και πως παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση με τα σπρεντ των γαλλικών ομολόγων.

«Οι χώρες ζητούν την παρέμβαση του ΔΝΤ σε συνθήκες στις οποίες το τρέχον ισοζύγιο είναι σοβαρά ελλειμματικό και στις οποίες η χώρα δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της: δεν είναι σήμερα αυτή η κατάσταση της Γαλλίας», επισήμανε η επικεφαλής της ΕΚΤ.

Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε επίσης πως, αν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθαιρέσει τον Τζερόμ Πάουελ από τη θέση του ως προέδρου της αμερικανικής ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας Federal Reserve ή την διοικητή της εν λόγω τράπεζας Λάιζα Κουκ, αυτό θα συνιστούσε «πολύ σοβαρό κίνδυνο για την οικονομία των ΗΠΑ και την οικονομία του κόσμου».

Πάντως, αχτίδα αισιοδοξίας για την οικονομία της χώρας προσφέρει η είδηση ότι η γαλλική μεταποίηση βγήκε από ύφεση μετά από δυόμισι χρόνια.

Ο δείκτης PMI μεταποίησης της S&P Global διαμορφώθηκε στις 50,4 μονάδες τον Αύγουστο, από 48,2 τον Ιούλιο, υπερβαίνοντας το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη της δρααστηριότητας από τη συρρίκνωση. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό από τον Ιανουάριο του 2023. Η μηνιαία έρευνα της Τράπεζας της Γαλλίας μεταξύ επιχειρηματιών δείχνει ότι η σχετική δυναμική συνεχίστηκε, με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να αναφέρουν «σημαντική αύξηση» της δραστηριότητας τον Ιούλιο και να προβλέπουν νέα άνοδο και τον Αύγουστο.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού παρουσίασαν ανάμεικτες διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα, με το Χονγκ Κονγκ να σημειώνει σημαντικά κέρδη και την υπόλοιπη περιοχή απώλειες. Οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τις εξελίξεις στις σχέσεις Ινδίας και Κίνας, αφού οι ηγέτες και των δύο χωρών συμφώνησαν ότι είναι εταίροι ανάπτυξης και όχι αντίπαλοι στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του στη σύνοδο κορυφής, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping προέτρεψε τα μέλη του SCO να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ απέρριψε αυτό που αποκάλεσε «νοοτροπία Ψυχρού Πολέμου».

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διαπραγματεύεται πάνω από 2%, με την Alibaba να δίνει ώθηση στον δείκτη με τη μετοχή της να φτάνει μέχρι και στο +19%, μετά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, με το AI boom να ενισχύει τις πωλήσεις στο τμήμα cloud computing. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 247,65 δισ. κινεζικά γιουάν (34,6 δισ. δολ.), έναντι 252,9 δισ. γιουάν που αναμενόταν από την εκτίμηση της LSEG. Τα καθαρά κέρδη ήταν 43,11 δισ. γιουάν, έναντι 28,5 δισ. γιουάν που αναμενόταν. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 78%. Τα έσοδα του τμήματος cloud computing ανήλθαν σε 33,4 δισεκατομμύρια γιουάν, αυξημένα κατά 26% σε ετήσια βάση. Αυτό ήταν ταχύτερο από τον ρυθμό ανάπτυξης 18% που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε 0,6% μετά από μία ασταθή συνεδρίαση.

Στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 υποχώρησε 1,22%, ενώ ο ευρύτερος Topix έχασε 0,36%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi διολίσθησε 1,35%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης έχασε 1,5%.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,51%.