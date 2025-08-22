Wall Street: Ράλι 600 μονάδων για τον Dow Jones μετά τα σήματα Πάουελ για τα επιτόκια

Σε αναζήτηση για σήματα σχετικά με την πορεία των επιτοκίων θα βρεθούν οι επενδυτές κατά την ομιλία του προέδρου της Fed.

Τελευταία ενημέρωση 17:27

Κέρδη καταγράφουν οι δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή, καθώς το ηθικό των επενδυτών φαίνεται να αναπτερώνεται μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζερόμ Πάουελ, κατά την ομιλία του στο ετήσιο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινκ, κατά τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.

Ωστόσο, ο Πάουελ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων και άφησε να εννοηθεί ότι η Fed θα προχωρά με προσοχή καθώς συνεχίζει να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δασμών και των «σαρωτικών αλλαγών» σε φορολογία και μεταναστευτική πολιτική στην οικονομία.

Από την άλλη, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι για αύξηση της ανεργίας αλλά και ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος, κάτι το οποίο θέτει την Fed σε δύσκολη θέση

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει κέρδη 1,53%, ή 684 μονάδες στις 45.470 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται κατά 1,38% στις 6.458 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 1,59% στις 21.433 μονάδες. Μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ο S&P 500 χάνει 0,9%, ο Nasdaq διολισθαίνει κατά 2%, ενώ ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,3%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia κερδίζει 0,8%, παρόλο που στο ξεκίνημα των συναλλαγών κατέγραφε οριακές απώλειες, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός ζήτησε από ορισμένους προμηθευτές τη διακοπή της παραγωγής εξαρτημάτων που σχετίζονται με το τσιπ H20, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την κινεζική αγορά.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Information την Παρασκευή, η οδηγία έρχεται εβδομάδες αφότου η κινεζική κυβέρνηση παρότρυνε τις εταιρείες τεχνολογίας να αποφεύγουν να αγοράζουν τα συγκεκριμένα τσιπ της Nvidia λόγω φερόμενων ανησυχιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, αφού όπως υποστηρίζει θα μπορούσαν να διαθέτουν συγκεκριμένη τεχνολογία παρακολούθησης.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Meta Platforms προχώρησε σε συμφωνία που ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια με την Google για υπηρεσίες cloud, σύμφωνα με το CNBC, που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η μητρική εταιρεία του Facebook θα καταβάλει το ποσό σε διάστημα έξι ετών για να χρησιμοποιεί τους διακομιστές και την αποθήκευση δεδομένων της Google Cloud.

Επιπλέον, η Tesla θα πουλά το πιο ακριβό μοντέλο Cybertruck στους Αμερικανούς καταναλωτές ακριβότερα κατά 15.000 δολάρια. Συγκεκριμένα, η έκδοση Cyberbeast, η οποία κοστίζει πλέον 114.990 δολάρια, συνοδεύεται από ένα νέο "Πακέτο Πολυτελείας". Για τα επιπλέον χρήματα, η εταιρεία προσφέρει την λεγόμενη Full Self-Driving (επιβλεπόμενη) λειτουργία, η οποία συνήθως κοστίζει 8.000 δολάρια, καθώς και απεριόριστη υπερφόρτιση, ένα τετραετές premium πακέτο υπηρεσιών και premium συνδεσιμότητα. Οι τιμές άλλων μοντέλων Cybertruck παρέμειναν αμετάβλητες.