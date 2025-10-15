Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε δύο σορούς ομήρων στον ισραηλινό στρατό

Τα φέρετρα με τα λείψανα των δύο ομήρων παραδόθηκαν στον στρατό στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας που έχει υπό τον έλεγχό του.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι παρέλαβε άλλες δύο σορούς ομήρων, οι οποίες είχαν παραδοθεί νωρίτερα από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό.

Τα φέρετρα με τα λείψανα των δύο ομήρων παραδόθηκαν στον στρατό στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας που έχει υπό τον έλεγχό του.

Λίγο νωρίτερα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι «εκπλήρωσε τη δέσμευσή της βάσει της συμφωνίας (εκεχειρίας) παραδίδοντας όλους τους εν ζωή Ισραηλινούς κρατούμενους, τους οποίους φρουρούσε, όπως και τις σορούς στις οποίες μπόρεσε να έχει πρόσβαση».

«Όσον αφορά τα εναπομείναντα λείψανα, η ανάκτησή τους απαιτούν σημαντική προσπάθεια και ειδικό εξοπλισμό», τόνιζε στην ανακοίνωση.

Ο στρατός δεν διευκρίνισε πόσες σοροί θα παραδοθούν. Λίγο νωρίτερα η ένοπλη πτέρυγα της , οι Ταξιαρχίες αλ Κάσεμ, ανέφεραν ότι θα παραδώσει δύο σορούς.

