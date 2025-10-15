Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας: Το «σκληρό πόκερ» πριν από τη συνάντηση Σι-Τραμπ και ο «άσσος στο μανίκι»

Το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι έχει βρει την «Αχίλλειο πτέρνα» της Αμερικής: την εμμονή Τραμπ για σταθερή άνοδο στο χρηματιστήριο. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών το διαψεύδει. Αγώνας δρόμου και από τις δύο πλευρές προκειμένου να βρουν ανταγωνιστικά πλεονέκτημα.

Στην εμπορική του αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον, το Πεκίνο πιστεύει ότι έχει βρει την αχίλλειο πτέρνα της Αμερικής: την εμμονή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το χρηματιστήριο.

Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ποντάρει στο ότι η αμερικανική οικονομία δεν μπορεί να αντέξει μια παρατεταμένη εμπορική σύγκρουση με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, σημειώνει η WSJ επικαλούμενη πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον κύκλο λήψης αποφάσεων του Πεκίνου.

Η Κίνα τηρεί σκληρή στάση επειδή πιστεύει, όπως λένε οι πηγές, ότι ένας κλιμακούμενος εμπορικός πόλεμος θα πλήξει τις αγορές, όπως συνέβη τον Απρίλιο μετά την ανακοίνωση των δασμών την Ημέρα Απελευθέρωσης, που προκάλεσαν αντίποινα από το Πεκίνο.

Η Κίνα αναμένει ότι η προοπτική μιας νέας κατάρρευσης των αγορών τελικά θα αναγκάσει τον Τραμπ να διαπραγματευτεί με άλλους όρους στην αναμενόμενη σύνοδο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο τέλος του μηνός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η άμεση απάντηση από τον Μπέσεντ

Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έσπευσε να απαντήσει, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αλλάξουν τη διαπραγματευτική τους στάση απέναντι στην Κίνα λόγω της αστάθειας του χρηματιστηρίου. «Δεν θα διαπραγματευτούμε επειδή το χρηματιστήριο πέφτει ή θα αποφεύγουμε να λάβουμε ισχυρά μέτρα κατά του Πεκίνου για αυτόν τον λόγο. Θα διαπραγματευτούμε επειδή κάνουμε αυτό που είναι οικονομικά καλύτερο για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Μπέσεντ σε αποκλειστική συνέντευξη στο CNBC.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το δημοσίευμα «απαίσιο» και κατηγόρησε την εφημερίδα ότι ακολουθεί «υπαγόρευση από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας».

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ οι αγορές παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα τις τελευταίες ημέρες, καθώς η πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου μοιάζει αβέβαιη.

Δείτε επίσης - Μπέσεντ για Κίνα: Προσπαθούν να βλάψουν την παγκόσμια οικονομία

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι, παρότι ο Τραμπ «θέλει ένα υψηλό χρηματιστήριο, πιστεύει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα καλών πολιτικών», επικαλούμενος ως παράδειγμα την έκρηξη στις κεφαλαιουχικές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

«Σκληρό πόκερ» από την Κίνα

Το Πεκίνο συνέχισε να παίζει «σκληρό παιχνίδι» αυτή την εβδομάδα, κλιμακώνοντας τη διαμάχη τη Δευτέρα με την επιβολή κυρώσεων σε πέντε αμερικανικές μονάδες της νοτιοκορεατικής εταιρείας ναυπήγησης Hanwha Ocean. Η κίνηση προκάλεσε αναταράξεις στις αμερικανικές αγορές την Τρίτη, με έντονη αρχική πτώση λόγω της απομάκρυνσης των ελπίδων για εκτόνωση της έντασης, πριν οι βασικοί δείκτες ανακάμψουν εν μέρει και σταθεροποιηθούν το απόγευμα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Πεκίνο επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κρίσιμων για τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά και την τεχνολογική βιομηχανία. Ο Τραμπ απάντησε απειλώντας με πρόσθετους δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου.

Οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει σκληρές δηλώσεις, παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, όμως την Τρίτη η ρητορική έγινε πιο επιθετική. Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» όσον αφορά τις δασμολογικές απειλές και διακήρυξε ότι η Κίνα θα «παλέψει μέχρι τέλους» στη διαμάχη.

Ο Τραμπ απειλεί με νέα μέτρα

Στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο «τερματισμού των εμπορικών σχέσεων» με την Κίνα σε τομείς όπως το μαγειρικό λάδι και άλλα «στοιχεία του εμπορίου», λόγω της άρνησης του Πεκίνου να αγοράσει αμερικανική σόγια, απόφαση που η Κίνα χαρακτήρισε αντίποινα για τους δασμούς του Τραμπ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «οικονομικά εχθρική πράξη» την κίνηση του Πεκίνου, η οποία σκοπίμως «δημιουργεί προβλήματα στους Αμερικανούς παραγωγούς σόγιας. Η Κίνα παραμένει επαρκώς εφοδιασμένη με το συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν, κυρίως χάρη στις εισαγωγές από τη Νότια Αμερική.

Το χρηματιστήριο έχει παραμείνει ένα από τα ελάχιστα «φρένα» σε έναν πρόεδρο που έχει ασκήσει την εκτελεστική εξουσία με επιθετικό τρόπο.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά τις αγορές ως βαρόμετρο της οικονομικής του διαχείρισης, προβάλλοντας μέσω των κοινωνικών δικτύων τα ρεκόρ των δεικτών και αποδίδοντας τα εύσημα στις πολιτικές της κυβέρνησής του, όπως η απορρύθμιση και οι φορολογικές περικοπές. Αντίθετα, όταν οι αγορές υποχωρούν, εν μέσω ανησυχιών για τις εμπορικές του πολιτικές, ο Τραμπ συχνά υποχωρεί ή αφήνει να εννοηθεί ότι επίκειται συμφωνία.

Η αδυναμία των ΗΠΑ και η στρατηγική της Κίνας

Ενώ ο Τραμπ προβάλλει τη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας, Κινέζοι αξιωματούχοι βλέπουν αδυναμίες που θα επιδεινωθούν σε περίπτωση εμπορικού πολέμου. Με την απασχόληση να επιβραδύνεται, τη βιομηχανία να συρρικνώνεται και τις τιμές να αυξάνονται, πολλοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν μία ακόμη εμπορική σύγκρουση με την Κίνα.

Από την άλλη, η κινεζική οικονομία επιβαρύνεται από την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων, τα διαρκώς αυξανόμενα χρέη και την εξασθένηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ωστόσο, ο Σι είναι πολύ λιγότερο εξαρτημένος από τις διακυμάνσεις των αγορών, παρότι η κινεζική οικονομία βρίσκεται σε εύθραυστη κατάσταση.

Σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται κοντά στον κύκλο λήψης αποφάσεων στο Πεκίνο, η σκληρή στρατηγική του Σι βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο Τραμπ τελικά θα υποχωρήσει και θα προσφέρει παραχωρήσεις, αντί να ενεργοποιήσει πλήρως την ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ της Ουάσιγκτον. Αυτή η αυτοπεποίθηση ενισχύθηκε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από την ανακωχή που επιτεύχθηκε τον Μάιο: ο Τραμπ είχε επιβάλει δασμούς άνω του 100% σε κινεζικά προϊόντα, αλλά υποχώρησε όταν το Πεκίνο χρησιμοποίησε τη δύναμή του ως κυρίαρχος προμηθευτής μαγνητών από σπάνιες γαίες.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμιζον Γκριρ, δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι ανώτεροι αξιωματούχοι από την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο είχαν συνομιλίες τη Δευτέρα σχετικά με τις τελευταίες εμπορικές εντάσεις, λέγοντας πως και οι δύο πλευρές «θα μπορέσουν να το ξεπεράσουν».

Πηγές ανέφεραν επίσης ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντιού, προσπαθεί να κανονίσει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ηγείται της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας και του Κινέζου ομολόγου του, Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αναμενόμενη σύνοδο μεταξύ του Τραμπ και του Σι, όταν και οι δύο ηγέτες θα παραστούν σε συνάντηση ηγετών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα αργότερα αυτόν τον μήνα.

«Η ίδια η συνάντηση θα είναι το μήνυμα. Δεν θα υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα», δήλωσε στη WSJ ο Ράιαν Χας, διευθυντής του Κέντρου για την Κίνα στο Ινστιτούτο Brookings και πρώην ανώτερος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας. «Ο Σι θα θελήσει να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση για να προβάλει μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Ο Τραμπ μπορεί να αναζητήσει διαβεβαιώσεις για τις ροές σπάνιων γαιών. Είναι πιθανό να ανακοινώσουν μια παράταση της εμπορικής ανακωχής που θα περιορίζει την περαιτέρω κλιμάκωση των δασμών».