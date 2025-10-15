Μίραν (Fed): Επείγει νέα μείωση επιτοκίων ελέω της σύγκρουσης ΗΠΑ - Κίνας

Παράλληλα, επέμεινε ότι η κατάσταση τον πείθει περισσότερο ότι η Fed πρέπει να κινηθεί επιθετικά όσον αφορά τις μειώσεις των επιτοκίων.

Τελευταίο αδιέξοδο στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θέτει νέους κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές και καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη για μείωση των επιτοκίων, σύμφωνα με τον εκλεκτό του Ντόναλντ Τραμπ και διοικητή της Fed, Στίβεν Μίραν.

Μιλώντας στο Φόρουμ «Invest in America» του CNBC στην Ουάσινγκτον, ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της κεντρικής τράπεζας σημείωσε τον κίνδυνο από την απόφαση της Κίνας να περιορίσει την πρόσβαση σε σπάνιες γαίες, η οποία προκάλεσε την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές.

Ο Μίραν επεσήμανε ότι η διαμάχη αυξάνει το επίπεδο της ήδη υψηλής αβεβαιότητας. «Οι Κινέζοι αθετούν συμφωνίες που είχαν ήδη γίνει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καθήκον μας ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να σκεφτούμε την εισαγωγή ενός νέου κινδύνου» πρόσθεσε.

Παράλληλα, επέμεινε ότι η κατάσταση τον πείθει περισσότερο ότι η Fed πρέπει να κινηθεί επιθετικά όσον αφορά τις μειώσεις των επιτοκίων.

«Στο βαθμό που πιστεύω ότι η νομισματική πολιτική είναι αρκετά περιοριστική αυτή τη στιγμή, αυτό μας καθιστά ευάλωτους σε σοκ. Εάν χτυπήσετε την οικονομία με ένα σοκ όταν η νομισματική πολιτική είναι πολύ περιοριστική, η οικονομία θα αντιδράσει διαφορετικά από ό,τι θα έκανε αν η νομισματική πολιτική δεν ήταν τόσο περιοριστική. Νομίζω ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό τώρα από ό,τι πριν από μια εβδομάδα να προχωρήσουμε γρήγορα σε μια πιο ουδέτερη στάση» κατέληξε.