Wall Street: Υποδέχεται πανηγυρικά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό - Ρεκόρ για τον S&P 500

(18:27) Μεγάλη ανάσα έδωσαν στους επενδυτές της Wall Street τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αποδείχτηκε βραδύτερος του αναμενόμενου τον Ιούλιο, καθώς αυτό ενδέχεται να δώσει στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ το «πράσινο φως» για να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Ο Dow Jones σημειώνει άνοδο σχεδόν 474 μονάδων (+1,1%), στις 44.423 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 0,8% ή 51 μονάδες, στις 6.424 μονάδες. Ο Nasdaq κινείται στο +0,88% (+187 μονάδες), στις 21.569 μονάδες.

Τα φρέσκα στοιχεία για τον πληθωρισμό καθησυχάζουν τους επενδυτές οι οποίοι φοβούνταν πως οι εκτεταμένες δασμολογικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στις τιμές των ΗΠΑ.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετησιοποιημένη βάση τον Ιούλιο, ενώ οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για άνοδο 2,8%. Ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 3,1% σε ετήσια βάση -λίγο πάνω από το εκτιμώμενο 3%.

Οι επενδυτές ενδεχομένως κρίνουν ότι η έκθεση για τον πληθωρισμό ήταν αρκετά ήπια ώστε η Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια πάνω από 1 φορές φέτος. Η αγορά αποτιμά αυτή τη στιγμή πιθανότητα σχεδόν 91% για μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία συναλλαγών από το εργαλείο FedWatch του CME. Το ποσοστό αυτό ήταν 85% πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό. Οι επενδυτές αύξησαν επίσης τα στοιχήματά τους υπέρ της μείωσης των επιτοκίων τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, που θεωρούνται μεγάλοι ωφελημένοι από τη μείωση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων δανεισμού, ηγήθηκαν της ανόδου, με τον δείκτη Russell 2000 να σημειώνει άνοδο σχεδόν τριπλάσια από εκείνη του S&P 500.

Το report για τον πληθωρισμό ήρθε την ώρα που οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα παρατείνει την 90ήμερη παύση στην επιβολή υψηλότερων δασμών σε κινεζικά προϊόντα.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η μετοχή της εκδότριας stablecoin κάνει άλμα 12%, μετά την εκτόξευση των εσόδων της κατά 53% στο β' τρίμηνο.