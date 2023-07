Η τιμή της τομάτας στην Ινδία έχει εκτιναχθεί στα ύψη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πυροδοτώντας ένα κύμα κοινωνικής οργής.

Η τιμή της τομάτας στην Ινδία έχει εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πυροδοτώντας ένα κύμα κοινωνικής οργής καθώς πλέον κοστίζει ακριβότερα ακόμη και από την βενζίνη.

Οι έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές με καλλιέργειες και ο καύσωνας τον περασμένο μήνα, έπληξαν την παραγωγή προκαλώντας πενταπλάσια αύξηση των τιμών φέτος στις τομάτες (+445%), καθιστώντας τες προϊόν πολυτελείας. Παραδοσιακά, η τιμή στις τομάτες ανεβαίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά φέτος τα πράγματα έχουν ξεφύγει εντελώς. Η ακρίβεια στα τρόφιμα αποτυπώνεται και στα social media στην Ινδία που είναι γεμάτα με memes που σχετίζονται με τις τομάτες. Το ένα δείχνει τις τομάτες στη θέση του Γιουσέιν Μπολτ να ηγείται της κούρσας στον στίβο, τρέχοντας μπροστά από τη βενζίνη και το ντίζελ, ενώ ένας άλλο λέει «δώρο ένα iPhone με κάθε κιλό τομάτας».

Seems like #Tomato and #petrol, both are in a race to break each other records.

Less see, by this year end who breaks whose records.

Meanwhile ,you can still continue believing that this govt. is keeping the inflation in control !!!

Perfect meme to depict current scenario!!!! pic.twitter.com/QRt363nYN6

— Akul اکول ಅಕುಲ್ ਅਕੁਲ (@akul_jaiswal) November 23, 2021