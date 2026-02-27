Λιανεμπόριο: Αύξηση στον όγκο και στον τζίρο τον Δεκέμβριο

Αύξηση 6,9% κατέγραψε ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024 και αύξηση 10,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 6,9% κατέγραψε ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024 και αύξηση 10,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 5,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025 αύξηση 10,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,1%.