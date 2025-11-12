Η κρυφή σύνδεση μεταξύ του σακχάρου στο αίμα και της άνοιας

Η διαχείριση του σακχάρου στο αίμα υποστηρίζει τόσο την μεταβολική όσο και την εγκεφαλική υγεία.

Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεστε το σάκχαρό σας σήμερα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εγκεφάλου σας αύριο.

Τα υψηλά ή ασταθή επίπεδα σακχάρου στο αίμα έχουν συνδεθεί με μεγαλύτερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης και άνοιας, καθιστώντας τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα κάτι περισσότερο από απλό διαβήτη - αφορά και την προστασία του μυαλού σας.

Ο εγκέφαλός σας βασίζεται στη γλυκόζη ως κύρια πηγή ενέργειας. Όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα παραμένουν σταθερά, ο εγκέφαλος λαμβάνει μια σταθερή παροχή καυσίμου για να υποστηρίξει τη μνήμη, τη μάθηση και τη λήψη αποφάσεων.

Ωστόσο, οι συχνές αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα , που συχνά παρατηρούνται στον διαβήτη ή τον προδιαβήτη, μπορούν να διαταράξουν αυτήν την ευαίσθητη ισορροπία και να βλάψουν τα εγκεφαλικά κύτταρα με την πάροδο του χρόνου.

