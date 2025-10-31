Η κλιματική αλλαγή «φέρνει» πιο νωρίς την εμμηνόπαυση

Συνολικά, από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης παγκοσμίως ταλαιπωρείται περίπου το 80% των γυναικών και η «κανονική» ηλικία έναρξης της εμμηνόπαυσης θεωρούνται τα 51 έτη.

Τέλος δεν έχουν οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, καθώς σύμφωνα με νέες έρευνες έχει αυξηθεί πολύ η πρόωρη εμμηνόπαυση και η πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια σε νέες γυναίκες (ηλικίας κάτω των 40 ετών), εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της αυξημένης παρουσίας μικροπλαστικών που αποτελούν ορμονοδιαταράκτες στο περιβάλλον και την τροφική αλυσίδα.

Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο νοσοκομείο, Ειρήνη Λαμπρινουδάκη, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, η πρόωρη εμμηνόπαυση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις και όσο πιο έντονα είναι τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης και κυρίως οι χαρακτηριστικές εξάψεις, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι εξάψεις που κυρίως καταγράφονται βράδυ, διαταράσσουν τον ύπνο και υποχρεώνουν πολλές γυναίκες μετά την κλιμακτήριο να αλλάζουν τακτικά δύο και τρεις φορές σεντόνια στο κρεβάτι τους τη νύχτα για να κοιμηθούν, καθώς η εφίδρωση είναι ιδιαίτερα έντονη, αποτελούν τον βασικό «δείκτη» για το πόσο δύσκολα διαχειρίσιμα είναι τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης και για το πόσο βαρύς είναι ο αντίκτυπος τους στην υγεία.

Νέες μη ορμονικές θεραπείες - χωρίς κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου

Από τη δική της μεριά, η καθηγήτρια μαιευτικής γυναικολογίας ΕΚΠΑ, Διευθύντρια της Γ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο «Αττικόν» Σοφία Καλανταρίδου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης επισημαίνει ότι είναι πλέον διαθέσιμα στο φαρμακείο μη ορμονικές θεραπείες κατά των εξάψεων, οι οποίες στοχεύουν απευθείας στον υποδοχέα της νευροκινίνης στον εγκέφαλο, δηλαδή στο αίτιο δημιουργίας των εξάψεων.

Η νευροκινίνη είναι μια ουσία που συμμετέχει σε μια νευραλγική βιοχημική ισορροπία με τα οιστρογόνα, η οποία διαταράσσεται στην εμμηνόπαυση, καθώς τα επίπεδα των οιστρογόνων πέφτουν και τα παλαιότερης κοπής ορμονικά σκευάσματα, που περιείχαν υψηλές δόσεις οιστρογόνων και προγεσταγόνων (από ούρα αλόγων σε εγκυμοσύνη) ενείχαν κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, ο κίνδυνος για τον καρκίνο του μαστού, που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος, αφορά γυναίκες που κάνουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης για 5 έτη τουλάχιστον και πως οι θεραπείες ορμονικής υποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνούν σε διάρκεια τα 3 χρόνια, προκειμένου να είναι ασφαλείς.

Παρότι προγενέστερα δεδομένα δείχνουν ότι πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια έχει το 3,5% του γυναικείου πληθυσμού στις ηλικίες κάτω των 40 ετών και πρώιμη εμμηνόπαυση το 12% στις ηλικίες κάτω των 42 ετών, οι νέες έρευνες φανερώνουν ότι το πρόβλημα είναι σαφέστατα υποεκτιμημένο και πως τα αληθινά ποσοστά είναι αρκετά υψηλότερα.

Θέμα ταμπού στην εποχή μας

Συνολικά, από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης παγκοσμίως ταλαιπωρείται περίπου το 80% των γυναικών και η «κανονική» ηλικία έναρξης της εμμηνόπαυσης θεωρούνται τα 51 έτη. Αν μια γυναίκα έχει πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια (που σημαίνει ότι έχει χάσει την γονιμότητά της τουλάχιστον μια 10ετία πριν την εμμηνόπαυση) και αποκτήσει κόρη, η κόρη της έχει έως και 15 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσει το ίδιο πρόβλημα. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε οι περίεργες αιμορραγίες κοντά στη εμμηνόπαυση και στη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, αποτελούν σινιάλο κινδύνου για ενδεχόμενο καρκίνο των ωοθηκών και γι αυτό πρέπει να κινητοποιούν την γυναίκα να απευθυνθεί άμεσα στον γιατρό.

Η εμμηνόπαυσης εκτός του ότι φέρνει και άλλα δεινά μαζί της (τον αυξημένο καρδιαγγειακό και καρδιομεταβολικό κίνδυνο) εξακολουθεί να παραμένει θέμα ταμπού και πολλές φορές ούτε οι γιατροί δεν ασχολούνται να ενημερώσουν τις γυναίκες για την ταλαιπωρία που υφίστανται και να προτείνουν λύσεις. Επειδή το έλλειμμα ενημέρωσης στον γενικό πληθυσμό είναι μεγάλο, η χαρισματική ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Δήμητρα Παπαδοπούλου, που έχει «γράψει» με τις ατάκες της στην συλλογική μας μνήμη, αναλαμβάνει να μάς ενημερώσει ως πρέσβειρα της καμπάνιας με τίτλο #piohotapopote («πιο hot από ποτέ»).

Η δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτιδα, με το δικό της προσωπικό στυλ που μάς έχει χαρίσει αλησμόνητες ατάκες (όπως η φράση «εγώ πότε θα γίνω μάνα;») ανακαλύπτει καθώς περνούν τα χρόνια ότι νιώθει «hot», ίσως περισσότερο από ό,τι θα ήθελε (λόγω των εξάψεων) και αποδομεί έναν προς ένα τους μύθους της εμμηνόπαυσης, σε μια καμπάνια που υλοποιείται με την στήριξη της Astellas.