ΚΑΡΠΑ: Τι έκαναν Σουηδία και Δανία, τριπλασιάζοντας την επιβίωση από ανακοπή

Η πιο ανέξοδη και άμεση παρέμβαση για να σωθεί ένας άνθρωπος που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή είναι η γνώση της μεθόδου καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης μέσω της διενέργειας σεμιναρίων ΚΑΡΠΑ. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) αποτελεί τον επίσημο φορέα για την πιστοποίηση των σεμιναρίων στην Ελλάδα.

Όπως εξηγεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθηγητής καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Κώστας Τούτουζας, 433 συμπολίτες μας ανά 100.000 πληθυσμού χάθηκαν το 2021, από καρδιαγγειακά αίτια και η καρδιακή ανακοπή είναι εκείνη η αιτία θανάτου, που μπορεί να αντιστραφεί αρκεί κάποιος να ξέρει να δώσει τις πρώτες εξειδικευμένες βοήθειες, με 30 μαλάξεις στον καρδιακό μυ, 2 εμφυσήσεις στο στόμα του αναίσθητου και χωρίς παλμό ασθενή και επανάληψη της διαδικασίας μέχρι να φτάσει στο σημείο απινιδωτής ή το ΕΚΑΒ.

Τι έκαναν η Σουηδία και η Δανία, τριπλασιάζοντας την επιβίωση από ανακοπή

Οι δύο χώρες που πρωτοστατούν διεθνώς σε αυτόν τον τομέα είναι η Δανία και η Σουηδία οι οποίες έχουν καταστήσει υποχρεωτική την εκπαίδευση με σεμινάρια ΚΑΡΠΑ όλων των ενηλίκων, καθώς σύνδεσαν το σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με την απόκτηση άδειας οδήγησης. Έτσι, λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι ηλικίας 18 ετών και άνω που αποκτούν δίπλωμα οδήγησης είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν πώς να κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σε ένα συνάνθρωπό τους που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή και αυτή η δράση έχει 3πλασιάσει την επιβίωση από καρδιακή ανακοπή στις δύο χώρες. Ανάλογη πρόταση έχει ήδη υποβληθεί από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία στο υπουργείο Μεταφορών που βλέπει θετικά αυτή την προοπτική και μέσα στον επόμενο μήνα θα υπάρξει συνάντηση των δύο φορέων για την διερεύνηση μιας τέτοιας διασύνδεσης και στην πατρίδα μας.

Όπως λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, Κώστας Τούτουζας: «Μπορεί να μιλάμε πολύ για τον καρκίνο αλλά παγκοσμίως η καρδιά εξακολουθεί να σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους. Ετησίως, 18 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιαγγειακά αίτια». Από την μεριά του, ο Συντονιστής Διευθυντής του Καρδιολογικού Τμήματος του νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθανάσιος Τρίκας επισημαίνει ότι το 40% των θανάτων στην Ευρώπη οφείλονται σε καρδιαγγειακά αίτια με το 85% αυτού του ποσοστού να αφορά ανθρώπους που καταλήγουν από έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο. Μόνο στον «Ευαγγελισμό» 6000 καρδιολογικοί ασθενείς νοσηλεύτηκαν μέσα σε ένα χρόνο (το 2024) και 12.000 καρδιολογικοί ασθενείς προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία.

Σχεδόν 20 ανακοπές το 24ωρο στην Αττική!

Στο λεκανοπέδιο Αττικής καταγράφονται 10 έως 18 ανακοπές ανά εικοσιτετράωρο και αν ήτανε όλος ο ενήλικος πληθυσμός εκπαιδευμένος σε σεμινάριο ΚΑΡΠΑ θα μπορούσαμε να σώσουμε μόνο στην Αττική 600 άτομα ετησίως τα οποία καταλήγουν από καρδιακή ανακοπή. Στην Σουηδία και την Δανία όπου προτάθηκε και εφαρμόστηκε η διασύνδεση της απόκτησης άδειας οδήγησης με την διενέργεια σεμιναρίου ΚΑΡΠΑ, 3πλασιάστηκε η επιβίωση των καρδιολογικών ασθενών με μία παρέμβαση η οποία είναι παντελώς ανέξοδη για το Σύστημα Υγείας. Η ΚΑΡΠΑ δεν κοστίζει τίποτα και μάς προσφέρει τη δυνατότητα να σώσουμε ανθρώπους κυριολεκτικά με τα χέρια μας, μέχρι να φτάσει το μηχάνημα (ο απινιδωτής).

Έως 70% αυξάνεται η επιβίωση με την διενέργεια ΚΑΡΠΑ

Ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία κάνει η ευρωπαϊκή οργάνωση «Kids save lives» η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα κι έχει επισκεφθεί εκατοντάδες σχολικά συγκροτήματα στην επικράτεια. Το νομικό πλαίσιο για να μπορούν οι πολίτες να προσφέρουν βοήθεια με ΚΑΡΠΑ στους συνανθρώπους τους υπάρχει ήδη από το 2007 (χωρίς να τους αποδίδονται ευθύνες αν ο ασθενής καταλήξει).

Η άμεση διεξαγωγή ΚΑΡΠΑ μέχρι να έρθει ο απινιδωτής ή το 166 αυξάνει την επιβίωση του θύματος που υπέστη καρδιακή ανακοπή έως και κατά 70%, ενώ για κάθε λεπτό που καθυστερεί η ΚΑΡΠΑ, μειώνεται κατακόρυφα η πιθανότητα επιβίωσης. Από την στιγμή της καρδιακής ανακοπής, στα 4 λεπτά ξεκινά η εγκεφαλική βλάβη και στα 10 λεπτά επέρχεται ο εγκεφαλικός θάνατος, με τον Συντονιστή Διευθυντή του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» Αθανάσιο Τρίκα να επισημαίνει ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει χρόνο απόκρισης στο περιστατικό κάτω των 4 λεπτών και πως ακόμα και για τους πιο γρήγορους δικυκλιστές του ΕΚΑΒ, ο μέσος χρόνος απόκρισης στην πατρίδα μας κυμαίνεται στα τεσσεράμισι λεπτά. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΣΗΕΑ και ξεκινά να εκπαιδεύει δημοσιογράφους στην ΚΑΡΠΑ με το πρώτο σεμινάριο να διεξάγεται μέσα στο χώρο της ΕΣΗΕΑ και το δεύτερο να ακολουθεί στα γραφεία της ΕΚΕ.