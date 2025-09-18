Δημοσκόπηση MRB: Ευρύ προβάδισμα για ΝΔ - «Θρίλερ» στη 2η θέση

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 22,6%. Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Σταθερά στην πρώτη θέση βρίσκεται η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου των πολιτών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναδεικνύεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός στην δημοσκόπηση της MRB για το OPEN.

Ειδικότερα, η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου προηγείται με ποσοστό 21,8%, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,6%, ελαφρώς ανεβασμένο μετά τη ΔΕΘ.

Η έκπληξη βρίσκεται στην τρίτη θέση την οποία παίρνει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 9,3% και την τέταρτη θέση η Πλέυση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 8,6% (από 11,9 στην προηγούμενη δημοσκόπηση).

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,3% και στην έκτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%. Κάτω του 3% τα ποσοστά της ΝΙΚΗΣ.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 22,6%, ενώ ακολουθούν κατά σειρά Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκος Βελόπουλος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες εμφανίζονται ξεκάθαροι ως προς το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα, με την ακρίβεια να βρίσκεται στην κορυφή των ανησυχιών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 54%. Ακολουθούν η απονομή δικαιοσύνης με 25,1%, η υγεία με 21,1%, το ύψος των εισοδημάτων με 19,5%, ενώ το μεταναστευτικό απασχολεί το 14,1% των ερωτηθέντων.