Γεωργιάδης: Το μοντέλο Μυκόνου για τους γιατρούς με πρόβλημα στέγασης θα επεκταθεί και σε άλλα νησιά

«Το μοντέλο της Μυκόνου, δηλαδή τα σπίτια που φτιάξαμε για τους γιατρούς, θα επεκταθεί σε λίγους μήνες και σε άλλα νησιά, όπου οι γιατροί αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο χαιρετισμό που απεύθυνε στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece που διοργάνωσε η Boussias events.

«Το μοντέλο της Μυκόνου, δηλαδή τα σπίτια που φτιάξαμε για τους γιατρούς, θα επεκταθεί σε λίγους μήνες και σε άλλα νησιά, όπου οι γιατροί αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο χαιρετισμό που απεύθυνε στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece που διοργάνωσε η Boussias events.

«Ένα από τα θέματα που χειρίστηκα στη δεύτερη θητεία μου ήταν η δυνατότητα να φτιάξουμε σπίτια για τους γιατρούς που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας της Μυκόνου, ώστε να τους απαλλάξουμε από το βάρος του ενοικίου κι έτσι να κάνουμε τις θέσεις εργασίας στο Κέντρο Υγείας περισσότερο ελκυστικές» ανέφερε ο υπουργός. Αναφερόμενος στη σημαντικότητα του προγράμματος ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε απευθυνόμενος στο κοινό του συνεδρίου «αντιλαμβάνεστε ότι για να πάει ένας γιατρός στη Μύκονο μόνο ο μισθός του δεν φτάνει για να πληρώνει το ενοίκιο για ένα αξιοπρεπές σπίτι που του προσφέρουν» τόνισε ο ίδιος.

Στη συνέχεια ο υπουργός αναφέρθηκε και στο σύστημα μεταβατικής αποζημίωσης. «Θα είναι έτοιμο να δουλέψει από τις αρχές του 2026 και ενδεχομένως λίγο νωρίτερα, έως το τέλος 2025 για να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα στην πρόοδο των ασθενών που αντιμετωπίζουν πραγματικά δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους» προανήγγειλε ο υπουργός.

Τέλος ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην προοπτική συνέργειας του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα. «Θέλω να κάνω συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας που χρειάζεται ο πολίτης μας» τόνισε ο ίδιος.