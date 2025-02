«Στερεύουν» οι απόφοιτοι νοσηλευτικών σχολών στην Ελλάδα - Λιγοστές οι μαίες

Aποθαρρυντικά τα στοιχεία νέας έκθεσης της Eurostat.

Σημαντική μείωση στον αριθμό των αποφοίτων νοσηλευτικών σχολών έχει καταγράψει τα τελευταία δέκα χρόνια η Ελλάδα, εντείνοντας την ήδη υπάρχουσα έλλειψη που «μαστίζει» τον κλάδο της υγείας. Παρότι οι απόφοιτοι σχολών Μαιευτικής παρουσίασαν μια οριακή αύξηση, οι συνολικές αναλογίες παραμένουν χαμηλές και σε αυτόν τον τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση "Health in the European Union – Facts and Figures" της EUROSTAT, το 2012 αποφοίτησαν 1.595 νοσηλευτές και 139 μαίες στη χώρα μας, ενώ το 2021 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) οι αριθμοί αυτοί διαμορφώθηκαν σε 1.276 και 216 αντίστοιχα. Σε αναλογία αποφοίτων ανά 100.000 κατοίκους, το 2012 η Ελλάδα «έβγαλε» 14,4 νοσηλευτές και 1,3 μαίες και το 2021 12,1 νοσηλευτές και 2 μαίες.

Το 2022, οι 26 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν περισσότερους από 110.000 αποφοίτους νοσηλευτικής, με τη Φινλανδία να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αναλογία (67,0 νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους), ακολουθούμενη από την Ολλανδία (62,1). Η Σλοβενία είχε τη χαμηλότερη αναλογία με 2,8 αποφοίτους ανά 100.000 κατοίκους, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται επίσης σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα.

Μεταξύ 2012-2022, κάποιες χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση αποφοίτων νοσηλευτικής (π.χ. Κροατία και Βουλγαρία), ενώ άλλες σημείωσαν μείωση (Κύπρος, Ρουμανία).

Αποθαρρυντικά τα νούμερα

Τα ποσοστά νοσηλευτών και μαιών στην Ελλάδα είναι χαμηλά συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα στοιχεία για την χώρα μας αφορούν μόνο τους εργαζόμενους σε νοσοκομεία, κάτι που ενδέχεται να υποεκτιμά το πραγματικό μέγεθος των εργαζομένων στους δύο κλάδους. Ειδικότερα, το 2021, η Ελλάδα διέθετε:

23.058 νοσηλευτές

2.760 μαίες

6.712 εργαζόμενους στην προσωπική φροντίδα

Αναλογικά, αυτοί οι αριθμοί μεταφράζονται σε:

220,9 νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους

26,4 μαίες ανά 100.000 κατοίκους

64,3 εργαζόμενους στην προσωπική φροντίδα ανά 100.000 κατοίκους

Μεταξύ 2017-2021, η Ελλάδα κατέγραψε μια μικρή αύξηση στον αριθμό νοσηλευτών, αλλά καμία μεταβολή στον αριθμό των μαιών.

Σε 21 χώρες της ΕΕ, ο αριθμός των νοσηλευτών αυξήθηκε, ενώ μειώθηκε σε τέσσερις:

• Μάλτα (-25/100.000 κατοίκους)

• Λιθουανία (-21/100.000 κατοίκους)

• Βουλγαρία (-4/100.000 κατοίκους)

• Σουηδία (-3/100.000 κατοίκους – στοιχεία 2021)

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Αυστρία (+385/100.000 κατοίκους) και στη Σλοβενία (+170).

Πρώτη η Γερμανία σε νοσηλευτές

Το 2022, οι 26 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν 3,6 εκατομμύρια νοσηλευτές και 167.000 μαίες. Η Γερμανία είχε τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευτών, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο, ενώ ακολουθούσαν η Γαλλία (598.915), Ιταλία (384.882) και Ισπανία (293.600). Αντίθετα, οι Μάλτα και Κύπρος είχαν τους λιγότερους νοσηλευτές (<5.000).

Σχετικά με την αναλογία νοσηλευτών ανά 100.000 κατοίκους, η Ιρλανδία (1.312,7) κατέχει την υψηλότερη θέση, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (1.277,7), τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Αυστρία και τη Δανία.

Η Ελλάδα (220,9 νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους) βρίσκεται χαμηλότερα, ενώ η Ρουμανία καταγράφει τη χαμηλότερη αναλογία με μόλις 93,5 νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους.

Μπροστά η Πολωνία στις μαίες

Η Πολωνία (28.445 μαίες το 2022) έχει τον υψηλότερο αριθμό στην ΕΕ, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (26.000) και τη Γαλλία (24.301). Η Μάλτα κατέχει τη χαμηλότερη θέση με 269 μαίες.

Ανά 100.000 κατοίκους, οι περισσότερες μαίες καταγράφονται στην:

• Ιρλανδία (81,5 ανά 100.000 κατοίκους)

• Πολωνία (77,3)

• Σουηδία (77,0 – στοιχεία 2021)

• Βέλγιο (73,3 – στοιχεία 2019)

Αντίθετα, η Ρουμανία και η Σλοβενία έχουν τις χαμηλότερες αναλογίες (16,2).