Μάλμε - Παναθηναϊκός: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στο Μάλμε της Σουηδίας

Ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Μάλμε για την 4η αγωνιστική του Europa League στις 6 Νοεμβρίου.

Ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Μάλμε για την 4η αγωνιστική του Europa League στις 6 Νοεμβρίου. Δείτε πόσο θα σας κοστίσει ένα ταξίδι στο Μάλμε της Σουηδίας.

Το Μάλμε (Malmö), η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, ξεχωρίζει για το σύγχρονο και ζωντανό λιμάνι της, τη νεανική της ατμόσφαιρα και την ενδιαφέρουσα γαστρονομία της. Βρίσκεται στο νότιο άκρο της χώρας, απέναντι από την Κοπεγχάγη με την οποία συνδέεται με τη διάσημη Γέφυρα του Όρεσουντ (Öresund Bridge), ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που επιτρέπει στους ταξιδιώτες να περάσουν από τη Δανία στη Σουηδία σε μόλις μισή ώρα.

Το Μάλμε είναι επίσης μια πόλη με έντονη αθλητική κουλτούρα, με την ομάδα της Malmö FF να έχει μακρά ιστορία στο ποδόσφαιρο. Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου η πόλη αποκτά παλμό, καθώς ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Μάλμε στο Eleda Stadion. Αν σκέφτεστε να ταξιδέψετε μέχρι εκεί για τον αγώνα, δείτε πόσο περίπου θα σας κοστίσουν τα αεροπορικά, η διαμονή, οι μετακινήσεις και το φαγητό.

Αεροπορικά εισιτήρια

Επειδή δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς το Μάλμε, η καλύτερη λύση είναι να πετάξετε για Κοπεγχάγη που είναι πολύ κοντά. Οι απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Κοπεγχάγη εκείνες τις ημέρες ξεκινούν από 425 ευρώ και με ανταπόκριση από 325 ευρώ. Από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης μπορείτε να πάρετε λεωφορείο για το Μάλμε, με κόστος που ξεκινά από 7 ευρώ για μονή διαδρομή, ή να ταξιδέψετε με τρένο με κόστος από 12 ευρώ για μονή διαδρομή.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr