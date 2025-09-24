Τουρισμός

Υπ. Τουρισμού: Στο επίκεντρο η προβολή της Ελλάδας ως γαστρονομικού προορισμού διεθνώς

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι, παρουσία του πρέσβη Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Με τη διευθύντρια Ευρώπης του GUIDE MICHELIN, Julianna Twiggs, συναντήθηκε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στο περιθώριο της διεθνούς τουριστικής έκθεσης IFTM TOP RESA που πραγματοποιείται στο Παρίσι, συνοδευόμενη από την πρόεδρο του ΕΟΤ, Άντζελα Βαρελά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ελλάδα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα ποιοτικά στοιχεία ως γαστρονομικός προορισμός αξιώσεων. Το υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού συμβάλλουν με εξειδικευμένους συνεργάτες στην προβολή της Ελλάδας ως γαστρονομικού προορισμού διεθνώς.

