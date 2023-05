Τουρισμός: Με ανεβασμένες τιμές και χωρίς last minute προσφορές η φετινή σεζόν

Φρένο στις last minute προσφορές βάζει η άνοδος του τουρισμού - Φέρνει αυξήσεις στις τιμές αεροπορικών και καταλυμάτων.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν την φετινή χρονιά οι προσφορές και οι καλύτερες τιμές σε last minute κρατήσεις στον τουρισμό, εξαιτίας των αυξημένων πληροτήτων και της ανοδικής πορείας του κλάδου. Την ίδια στιγμή, μάλιστα οι τιμές θα είναι αυξημένες σε αεροπορικά και σε ξενοδοχεία, με την αυξηση να είναι ανάλογη με τον προορισμό και το είδος του καταλύματος.

«Φρένο» στις προσφορές

Στο φρένο που τραβά στις last minute προσφορές η αυξημένη ζήτηση των τουριστών για φέτος αναφέρθηκε πρόσφατα ο επικεφαλής της TUI, Sebastian Ebel. «Το 2023 δεν θα υπάρχουν last minute προσφορές όπως υπήρχαν στο παρελθόν», επισήμανε ο κ. Ebel σε δηλώσεις του στη γερμανική εφημερίδα Bild am Sonntag.

Εν αντιθέσει μάλιστα προέβλεψε ότι οι τιμές θα είναι υψηλότερες λίγο πριν την αναχώρηση για τις διακοπές, καθώς ξενοδόχοι και αεροπορικές εταιρίες εκτιμούν ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής δεν θα εκλείψουν κι ότι ακόμα και με προκρατήσεις σε υψηλά επίπεδα, θα υπάρξει ενδιαφέρον στο παρά πέντε.

Πέρα από το φρένο στις προσφορές μάλιστα ο κ. Ebel προέβλεψε ότι η επιστροφή του κλάδου στην κανονικότητα, και μάλιστα σε καλύτερα μεγέθη από αυτά του 2019, αναμένεται να αυξήσει τις τιμές και στις σχετικές με τον τουρισμό υπηρεσίες αλλά και στις μεταφορές.

Πάνω οι τιμές αεροπορικών και ακτοπλοϊκών

«Η εποχή των φθηνών πτήσεων έχει τελειώσει» επεσήμανε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι στην περίπτωση των αερομεταφορών, θα υπάρξει και μείωση χωρητικότητας στα αεροδρόμια. Το γεγονός αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες ζήτησης και προσφοράς, με την πρώτη να υπερβαίνει της τελευταίας, δίνοντας περιθώριο για περαιτέρω αυξήσεις τιμών. «Οι καλές προσφορές, με μεμονωμένες εξαιρέσεις για καμπάνιες μάρκετινγκ, δεν θα είναι διαθέσιμες όπως στο παρελθόν», κατέληξε ο εκπρόσωπος της TUI.

Κι όλα αυτά ενώ οι τιμές στον κλάδο κινούνται ανοδικά ήδη από πέρυσι. Να θυμίσουμε ότι μετά από τις πανδημικές χρονιές που προηγοήθηκαν, κατά τις οποίες ο κλάδος έχασε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του και μετά από μια ενεργειακή και πληθωριστική κρίση που αύξησε τα κόστη ενέργειας και πρώτων υλών, οι τουριστικές επιχειρήσεις προσπαθούν όχι απλά να ισοσκελίσουν δαπάνες και έσοδα αλλά και να ανακτήσουν μέρος του χαμένου εδάφους, για να διασφαλίσουν την βιώσιμότητά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, και παρότι τα φετινά δεδομένα δεν μαρτυρούν προς το παρόν αυξήσεις, τα ακτοπλοϊκά είναι αυξημένα ήδη από πέρυσι. Να θυμίσουμε ότι αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων το 2022 ήταν της τάξης του 20% με 30% .

Αντίστοιχα, αυξήσεις καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στους αεροπορικούς ναύλους, οι οποίες ανά περιπτώσεις μπορεί να φτάνουν και το 27%, σύμφωνα τουλάχιστον με πρόσφατο άρθρο των FT. «Οι μέσες τιμές εισιτηρίων σε περισσότερα από 600 από τα πιο δημοφιλή δρομολόγια του κόσμου αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 27,4% τον Φεβρουάριο, τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σηματοδοτώντας τον 15ο συνεχόμενο μήνα διψήφιας αύξησης, όπως προκύπτει από την ανάλυση δεδομένων της Cirium» ανέφερε χαρακτηριστικά πρόσφατο δημοσίευμα των FT. Όπως επισημαίνει το άρθρο οι ναύλοι μεταξύ Νέας Υόρκης και Σιγκαπούρης ήταν 45% υψηλότεροι στα 887 δολάρια, ενώ τα εισιτήρια από Ντουμπάι προς Φρανκφούρτη αυξήθηκαν κατά 51% στα 360 δολάρια.

Αυξημένες τιμές και στη διαμονή

Αντίστοιχα, αυξήσεις παρατηρούνται και στις τιμές μεμονωμένων καταλυμάτων αλλά και στα πακέτα των tour operators, χάρη στην άκαμπτη ζήτηση που σημειώνεται. Σημειωτέον ότι ειδικά στα ξενοδοχεία των Αθηνών και της Αττικής πέρυσι, η μέση τιμή των δωματίων αυξήθηκε κατά 14,4%, παρά το γεγονός ότι οι πληρότητες ήταν 10,7% χαμηλότερες από το 2019, το τελευταίο πριν από την πανδημία έτος.

Για το τρέχον έτος μάλιστα, όπως είχε επισημανθεί σε σχετική έρευνα του ΙΤΕΠ που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΞΕΕ, από τα ξενοδοχεία που έχουν υπογράψει συμβόλαια με tour operators για το 2023, το 85% έχει υπογράψει συμβόλαια με τιμές αυξημένες κατά 11,4% κατά μέσο όρο.

Το φαινόμενο δεν είναι φυσικά αμιγώς ελληνικό. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς μάλιστα, ειδικά η πρωτεύουσα της Αθήνας, και παρά τις όποιες αυξήσεις, συγκαταλέγεται σήμερα στις οικονομικότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όσον αφορά τις τιμές των ξενοδοχείων. Συμπαρασύρει ωστόσο και τα ελληνικά δεδομένα, ειδικά στους δημοφιλείς νησιωτικούς και μη προορισμούς, εφόσον η χώρα μας συγκεντρώνει το ενδιαφέρον διεθνών επισκεπτών και συγκαταλέγεται στις υψηλότερες θέσεις των προτιμήσεών τους.