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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Λάτα Ευβοίας - Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Λάτα Ευβοίας - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στον Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Τελευταία ενημέρωση 14:55

Ενισχύονται περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 24 οχήματα, εθελοντές κι από αέρος 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Αλιβερίου Ευβοίας προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτήν λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Αλιβερίου απομακρυνθείτε προς Αλιβέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Παράλληλα, το drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εντόπισε την πυρκαγιά, συνεχίζει να παρέχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12:17 εκδόθηκε το πρώτο μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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