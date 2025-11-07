Το deal ΟΤΕ - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεμπλοκάρει το Ultra Fast Broadband

Η εξαγορά έναντι συμβολικού τιμήματος της εταιρείας ειδικού σκοπού TERNA FIBER από τον ΟΤΕ και η πρόοδος του έργου.

Ένα βήμα πιο κοντά στον δρόμο της αποχαλκοποίησης, έρχεται η Ελλάδα μετά και τη χθεσινή συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΟΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband». Χάρη σε αυτήν, αναμένεται να ξεκολλήσει το προαναφερθέν ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προσφέρει σύνδεση οπτικών ινών με ταχύτητες έως και 1 Gbps σε περιοχές που δεν είχαν ενταχθεί στον επενδυτικό χάρτη των παρόχων.

Ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων σε περίπου 850.000 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις

Ειδικότερα το έργο που υλοποιείται μέσω σύμπραξης Δημόσιου κι Ιδιωτικού Τομέα και μέρος του προϋπολογισμού του θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ, θεωρείται κομβικό, προκειμένου η Ελλάδα να πιάσει τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030. Κι αυτό γιατί με την υλοποίηση του αναμένεται να καλύψει περίπου 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις αλλά και 10.000 δημόσια κτίρια (σχολεία, κέντρα υγείας κ.λπ.), σε περιοχές που δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον για να γίνουν επενδύσεις από τους παρόχους. Περίπου, δηλαδή, το 18% του συνόλου της χώρας.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η διαγωνιστική διαδικασία για το εν λόγω έργο, το οποίο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζει επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, με τον ΟΤΕ και την κοινοπραξία των ΓΕΚ Τέρνα και Grid Telecom, να αναλαμβάνουν τα 7 lots (γεωγραφικές περιοχές) του. Συγκεκριμένα 3 lots ανέλαβε να υλοποιήσει ο ΟΤΕ και 4 lots η κοινοπραξία Terna Fiber.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία με τον ΟΤΕ ήρθε καθώς η Grid Telecom μετέβαλλε στην πορεία του χρόνου την απόφασή της, με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αναζητά έκτοτε τρόπο είτε να υλοποιήσει το έργο είτε να απεπλακεί.

Βάσει αυτής προβλέπει η απόκτηση από τον ΟΤΕ του 50,1% που κατέχει στην Terna Fiber η ΓΕΚ Τέρνα και στη συνέχεια και του 49,9% της Grid Telecom, έναντι συμβολικού τιμήματος. Οι δεσμευτικές αυτές συμφωνίες τελούν υπό τις εγκρίσεις της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες όμως θεωρούνται δεδομένες καθώς το αρμόδιο υπουργείο επιζητά εδώ και καιρό να προχωρήσει το έργο.

Κατ επέκταση, ο ΟΤΕ θα προσθέσει σύντομα στο πλάνο υλοποίησής του, το οποίο έχει καταρτιστεί από τον Ιούνιο του 2023 οπότε και υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και τις υπόλοιπες 4 περιοχές.

Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για 11 περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται στο Lot 2 (Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Κέρκυρας), 9 περιφερειακές Ενότητες που απαρτίζουν το Lot 4 (Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου), 9 περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται στο Lot 5 (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας) καθώς και 8 Περιφερειακές Ενότητες του Lot 6 (Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας).

Πώς προχωρούν τα έργα στα 3 lots του OTE

Σημειωτέον ότι ο ΟΤΕ εκτελεί ήδη έργα ανάπτυξης FTTH, στο πλαίσιο του UFBB, στις 3 περιοχές που είχε αναλάβει, με στόχο να φέρει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως και 1Gbps μέσω οπτικών ινών, σε πάνω από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας. Με βάση τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει πρόκειται για έργα ύψους 375 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 130 εκατ. θα καλυφθούν από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα προχωρούν εντατικά, με τον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό να ετοιμάζεται να ξεκινήσει την εμπορική διάθεση των δικτύων από την επόμενη χρονιά.