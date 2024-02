Ο χάρτης της συνδρομητικής τηλεόρασης- Τα μερίδια, οι εκκρεμότητες και οι νέοι παίκτες

Τα μερίδια των Cosmote TV, NOVA, Vodafone, Netflix, Disney+. Η μάχη του Champions League. H απομάκρυνση από το δορυφορικό πιάτο.

Σκληραίνει ο ανταγωνισμός στην εγχώρια συνδρομητική τηλεόραση με τις διεθνείς εταιρείες να αυξάνουν το μερίδιό τους και τις εγχώριες πλατφόρμες να δίνουν μάχη με τις πειρατικές συνδρομές, οι οποίες έχουν φτάσει στο μισό και πλέον των νόμιμων συνδέσεων. Την ίδια στιγμή σε εκκρεμότητα παραμένει το Champions League, το τέλος συνδρομητικής αλλά και τα νέα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της πειρατείας.

«Εγκαταλείπουν» το συνδρομητικό πιάτο οι καταναλωτές

Να θυμίσουμε ότι η αγορά των εγχώριων παικτών αυξάνει με σταθερούς αλλά αργούς ρυθμούς τα νούμερά της, μετά την έκρηξη που γνώρισε εν μέσω πανδημίας, με την τάση που κυριαρχεί την τελευταία διετία να αφορά κυρίως στην στροφή των συνδρομητών από το παραδοσιακό πιάτο στις Over The Top υπηρεσίες. Για την ακρίβεια σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕΤΤ για το πρώτο εξάμηνο του 2023 οι συνδρομητές των Cosmote TV, Nova και Vodafone TV αριθμούν περί τις 1.228.339. Το 51,5% περίπου αυτών, ήτοι 632.088 συνδρομητές, έχουν συνδρομητικό πιάτο ενώ το υπόλοιπο 48,5%, 596.251, over the top σύνδεση, δηλαδή παρακολουθούν μέσω ευρυζωνικού δικτύου.

Για να γίνει κατανοητή η στροφή αρκεί να αναφέρουμε ότι το αντίστοιχο ποσοστό των συνδρομητών OTT υπηρεσιών προ διετίας έφτανε στο 31% του συνόλου (από 1.110.281 συνδρομητές οι 348.786 ήταν μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης έναντι 761.495 συνδρομητών δορυφορικού πιάτου).

Πώς χωρίζεται η πίτα της συνδρομητικής

Όσο για την αύξηση της συνδρομητικής βάσης τα τελευταία δύο χρόνια - από το πρώτο εξάμηνο του 2021 έως το α΄εξάμηνο του 2023, για το οποίο και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία - ανέρχεται σε 10,6%. Αριθμός που δεν διαφοροποιήθηκε αισθητά το δεύτερο εξάμηνο της προηγούμενης χρονιάς (2023) σύμφωνα τουλάχιστον με υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς που μίλησαν στο insider.gr. Αντιστοίχως σταθερά φαίνεται να έμμειναν και τα μερίδια αγοράς των βασικών εγχώριων παικτών. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων από τις εγχώριες πλατφόρμες η Cosmote παραμένει σταθερά στην κορυφή με έχει περίπου 680 χιλ. συνδρομητές, η Nova έρχεται στη δεύτερη θέση με 424 χιλ. συνδρομητές ενώ η Vodafone TV παραμένει τρίτη με 180 χιλ. περίπου συνδρομητές.

Διαφοροποιητικό στοιχείο ωστόσο αποτελεί το ποσοστό των πιστών τηλεθεατών των διεθνών πλατφορμών, οι οποίες φαίνεται να έχουν αυξήσει αισθητά το μερίδιό τους. Από περίπου 400 χιλ. συνδρομητές που είχε προ διετίας το Netflix, έχει φτάσει κοντά στις 650 χιλ., όπως ανέφεραν παράγοντες της αγοράς, ενώ περίπου 200 χιλ. συνδρομητές αριθμεί και το Disney+. Γεγονός που υποδεικνύει σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι ο Έλληνας διατηρεί πλέον πάνω από μια συνδρομές για θέαση τηλεοπτικού περιεχομένου.

Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που η HBO, η οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα παρουσία στη χώρα μας μέσω αποκλειστικής συνεργασίας με την Vodafone TV, δεν έχει εγκαταλείψει εντελώς το σενάριο να λανσάρει και στη χώρα μας την μεμονωμένη πλατφόρμα του HBO+. Όπως επεσήμαναν στελέχη του κλάδου οι διερευνητικές επαφές συνεχίζονται και θα μπορούσε η κίνηση να δρομολογηθεί εφόσον λήξει το υπάρχον συμβόλαιο που έχει με την Vodafone. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει και στο παρελθόν σχέδια για την χώρα μας, τα οποία όμως ναυάγησαν και το δυνατό περιεχόμενο της πέρασε στην Vodafone TV.

Καλπάζει η πειρατεία

Στις παραπάνω συνδρομές θα πρέπει να προστεθούν και οι πειρατικές συνδέσεις, οι οποίες παρά τις προσπάθειες των αρχών και τις συλλήψεις που πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα, παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Βάσει ερευνών οι πειρατικοί δέκτες στριμάρουν σε περίπου 900 χιλιάδες τηλεθεατές, ξεπερνώντας κατά πολύ το 50% των νόμιμων. Αν βέβαια μετρηθούν τα πειρατικά κουτιά όπου στριμάρεται το παράνομο περιεχόμενο ο αριθμός πέφτει κοντά στις 650 χιλ., παραμένοντας και πάλι πάνω από το μισό των νόμιμων συνδέσεων.

Δεδομένης της έκτασης του φαινομένου, οι εγχώριοι πάροχοι βρίσκονται εν αναμονή των κυβερνητικών αποφάσεων σχετικά με την αυστηροποίηση των μέτρων για τους πειρατές και τους συνδρομητές τους.Να θυμίσουμε ότι όπως είχαν αναφέρει προ μηνών, τόσο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, όσο και ο υφυπουργός κ. Κώστας Κυρανάκης, αναζητείται ο τρόπος ώστε να επιβάλλονται πρόστιμα και στους τελικούς χρήστες που παρακολουθούν παράνομα περιεχόμενο, πέρα βέβαια από τις διώξεις που έτσι κι αλλιώς εφαρμόζονται στα μέλη των πειρατικών κυκλωμάτων. Η ηγεσία του Υπουργείου θεωρεί θεμιτό το μέτρο του προστίμου για την καταστολή του φαινομένου της πειρατείας, άποψη που συμμερίζονται και οι τηλεοπτικοί πάροχοι της χώρας.

Εν αναμονή των εξελίξεων

Εν αναμονή των εξελίξεων βρίσκονται βέβαια και για το τέλος της συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο βαραίνει τους εγχώριους παίκτες δυσανάλογα και σε τέτοιο βαθμό που δεν αποκλείουν ακόμα και τη μεταφορά της φορολογικής τους έδρας αν δεν παρθεί η απόφαση για την άρση του. Το θέμα δείχνει να έχει φτάσει στην κορυφή της κυβερνητικής πυραμίδας, όπως ανέφεραν παράγοντες της αγοράς στο insider.gr, και ο χρόνος για τις τελικές αποφάσεις παραμένει άγνωστος.

Πολύ πιο σύντομα αναμένονται όμως οι αποφάσεις για το επόμενο μεγάλο ντέρμπι του αθλητικού περιεχομένου που ακούει στο όνομα Champions League. Να θυμίσουμε ότι o σχετικός διαγωνισμός για τα δικαιώματα μετάδοσης έχει ήδη πάει στα «πέναλτι», καθώς δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική απόφαση ακόμα. Σύντομα όμως, εντός του τρέχοντος μήνα, θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ της Cosmote TV που είναι ο μοναδικός διεκδικητής από πλευράς των συνδρομητικών πλατφορμών - την μετάδοση διεκδικούν Mega, Ant1 ενώ η NOVA δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον - και της UEFA. Στο πακέτο που συζητείται περιλαμβάνεται η μετάδοση των αγώνων του Champions League, Europa League και Conference League για την επόμενη τριετία (2024-2027) και ο λόγος που οι σχετικές αποφάσεις δεν έχουν παρθεί ακόμα είναι η τιμή της προσφοράς.