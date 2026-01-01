«Ποδαρικό» με αυξήσεις στους μισθούς: Πόσο αυξάνονται τα καθαρά εισοδήματα το 2026 - Αναλυτικά παραδείγματα

Ποιοι κερδίζουν με την νέα φορολογική κλίμακα και τη μειωμένη παρακράτηση φόρου. Τι ισχύει για νέους, οικογένειες με παιδιά και φορολογούμενους με μεσαία εισοδήματα. Με το μισθό του Ιανουαρίου θα φανούν οι φορο-ελαφρύνσεις.

Αυξήσεις στα καθαρά εισοδήματα μισθωτών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα φέρνει το 2026. Με την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας το ετήσιο όφελος για ορισμένες κατηγορίες φτάνει ακόμη και τους δύο μισθούς. Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι είναι οι νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών, οι οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, αλλά και οι μισθωτοί με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

Με το μισθό του Ιανουαρίου, όσοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ, δηλαδή οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους είναι περίπου 700–800 ευρώ, θα δουν αυξημένα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς μειώνονται οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος.

Παραδείγματα

- Εργαζόμενος 25 ετών στην εστίαση, με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει μηνιαία αύξηση 177 ευρώ και ετήσιο όφελος περίπου 2.480 ευρώ, σχεδόν δύο μισθούς.

- Μισθωτός με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.776 ευρώ θα δει αύξηση 86 ευρώ τον μήνα και ετήσιο όφελος 1.200 ευρώ.

- Τρίτεκνος εργαζόμενος με καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ θα ωφεληθεί κατά 93 ευρώ μηνιαίως ή 1.300 ευρώ ετησίως.

- Πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ θα κερδίσει συνολικά 4.100 ευρώ τον χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,3 μισθούς.

- Στέλεχος επιχείρησης χωρίς παιδιά, με καθαρές αποδοχές 2.580 ευρώ, θα έχει όφελος 1.100 ευρώ ετησίως ή 79 ευρώ τον μήνα.

- Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα χωρίς παιδιά με μηνιαίες αποδοχές 980 ευρώ θα έχει αύξηση 7,14 ευρώ.

- Μισθωτός με καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ χωρίς παιδιά θα έχει αύξηση 12,52 ευρώ τον μήνα.

- Για εργαζόμενο με μισθό 1.000 ευρώ και 2 παιδιά η αύξηση ανέρχεται στα 16,82 ευρώ τον μήνα, για 1.500 ευρώ στα 71,54 ευρώ και για 2.000 ευρώ στα 117,06 ευρώ.

- Για εργαζόμενο με 4 παιδιά και μισθό 1.000 ευρώ οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές αυξάνονται κατά 13,8 ευρώ, με 1.500 ευρώ κατά 144,05 ευρώ και με 2.000 ευρώ κατά 209,03 ευρώ.

- Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με 1.500 ευρώ καθαρά θα δει καθαρά στον μισθό του επιπλέον 64 ευρώ.

- Δημόσιος υπάλληλος με 1.500 ευρώ καθαρά θα έχει αύξηση 75 ευρώ και οι καθαρές αποδοχές του θα αυξηθούν στα 1.575 ευρώ.

Όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα και όσο περισσότερα τα εξαρτώμενα τέκνα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελάφρυνση. Είναι χαρακτηριστικό ότι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με τέσσερα παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει αύξηση αποδοχών 4.100 ευρώ τον χρόνο ή 292 ευρώ μηνιαίως.

Ποιοι έχουν μικρό ή μηδενικό όφελος

Στον αντίποδα, περιορισμένο έως μηδενικό είναι το όφελος για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα χωρίς παιδιά. Ενδεικτικά, ιδιωτικός υπάλληλος 32 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, με καθαρές αποδοχές 980 ευρώ τον μήνα, θα έχει ετήσιο όφελος μόλις 100 ευρώ, δηλαδή περίπου 7 ευρώ τον μήνα.

Νέα ενιαία φορολογική κλίμακα

Για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα οι συντελεστές μειώνονται:

- από 22% σε 20% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 10.000 έως 20.000 ευρώ

- από 28% σε 26% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.000 έως 30.000 ευρώ

- από 36% σε 34% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.000 έως 40.000 ευρώ

- από 44% σε 39% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 40.000 έως 60.000 ευρώ.

Για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 40.000 ευρώ μειώνονται περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα, δηλαδή θα διαμορφωθούν στα επίπεδα του 18%, του 24% και του 32%, αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.

Για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 30.000 ευρώ μειώνονται περαιτέρω κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα και θα διαμορφωθούν στα επίπεδα του 16% και του 22%, αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους έχοντες 1 τέκνο.

Για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου μειώνονται:

- από 22% σε 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 10.000 έως 20.000 ευρώ

- από 28% σε 20% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.000 έως 30.000 ευρώ

- από 36% σε 34% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.000 έως 40.000 ευρώ

- από 44% σε 39% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 40.000 έως 60.000 ευρώ.

Για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου μειώνονται:

- από 9% σε 0% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος

- από 22% σε 0% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 10.000 έως 20.000 ευρώ

- από 28% σε 18% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.000 έως 30.000 ευρώ

- από 36% σε 34% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.000 έως 40.000 ευρώ

- από 44% σε 39% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 40.000 έως 60.000 ευρώ.

Για κάθε φορολογούμενο με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ μειώνεται περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο από το πέμπτο και τα επόμενα, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές της κλίμακας θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους έχοντες 4 τέκνα.

Νέοι έως 25 ετών

Για κάθε φορολογούμενο ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο συντελεστής φόρου 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος και ο συντελεστής φόρου 22% για το επίπεδο ετησίου εισοδήματος από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ μηδενίζονται, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογούμενους.

Για κάθε φορολογούμενο ηλικίας από 26 μέχρι 30 ετών, ο συντελεστής φόρου 22% που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετησίου εισοδήματος από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ μειώνεται στο 9%, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειωθούν κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογούμενους.