BYD: Τον ασθενέστερο ρυθμό εδώ και μία πενταετία σημείωσαν οι πωλήσεις

Οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν 18,3% τον Δεκέμβριο, επεκτείνοντας τις μειώσεις για τέταρτο μήνα και σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Η αύξηση των πωλήσεων της BYD επιβραδύνθηκε στο 7,73% το 2025, ο ασθενέστερος ρυθμός των τελευταίων πέντε ετών, καθώς η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων αντιμετώπισε από την μία τον αυξανόμενο εγχώριο ανταγωνισμό και από την άλλη την αποδυνάμωση του τεχνολογικού της πλεονεκτήματος.

Οι συνολικές πωλήσεις της BYD μειώθηκαν κατά 18,3% τον Δεκέμβριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επεκτείνοντας τις μειώσεις για τέταρτο μήνα και σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν την Πέμπτη.

Για ολόκληρο το έτος, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,73% στις 4,6 εκατομμύρια μονάδες, επιτυγχάνοντας τον μειωμένο στόχο της. Η BYD μείωσε τον στόχο πωλήσεων για το 2025 κατά 16%, καθώς οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν από τον Ιούλιο και μετά, λόγω των ανταγωνιστών της, όπως η Geely και η Leapmotor στην κατηγορία χαμηλού κόστους.

Οι εγχώριες πωλήσεις της BYD μειώθηκαν το 2025 λόγω της αποδυνάμωσης της τεχνολογικής της υπεροχής, ανέφερε το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Southern Metropolis Daily, επικαλούμενο τα σχόλια του προέδρου Γουάνγκ Τσουάνφου σε συνέδριο επενδυτών τον Δεκέμβριο.

Ο Γουάνγκλ πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα λανσάρει σημαντικές καινοτομίες το 2026, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η BYD προσέφερε προηγμένες λειτουργίες αυτόνομης οδήγησης σε ηλεκτρικά οχήματα με τιμή μόλις 9.555 δολάρια τον Φεβρουάριο και λάνσαρε δύο μοντέλα εξοπλισμένα με τεχνολογία εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης τον Μάρτιο. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν κάνει πολλά για να προστατεύσουν την εταιρεία από την απώλεια μεριδίου αγοράς από τους ανταγωνιστές, όπως τονίσει το Reuters.

Οι σαρωτικές μειώσεις τιμών της BYD σε περισσότερα από 20 μοντέλα τον Μάιο προκάλεσαν μαζική εκκαθάριση μετοχών σε ολόκληρο τον κινεζικό αυτοκινητοβιομηχανικό κλάδο και προκάλεσαν μια σπάνια δημόσια προειδοποίηση από τον πρόεδρο της ανταγωνίστριας Great Wall Motor, ο οποίος δήλωσε ότι η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο βρισκόταν σε ασθενική κατάσταση.

Στη συνέχεια, η BYD επιβράδυνε την παραγωγή και καθυστέρησε τα σχέδια επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας, ανέφερε το Reuters τον Ιούνιο.

Ξεπερνά την Tesla βασιζόμενη στο εξωτερικό

Η BYD βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού για να αντισταθμίσει τις προκλήσεις στην εγχώρια αγορά. Οι πωλήσεις της στο εξωτερικό αυξήθηκαν στο επίπεδο ρεκόρ των 1.046.083 μονάδων το 2025, σημειώνοντας αύξηση 150,7% από το 2024. Η εταιρεία έχει ως στόχο να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια αυτοκίνητα εκτός Κίνας το 2026, ωστόσο δεν έχει αποκαλύψει τον συνολικό στόχο πωλήσεών της.

Με αύξηση 27,9% στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στα 2,26 εκατομμύρια μονάδες πέρυσι, η BYD είναι έτοιμη να ξεπεράσει την Tesla σε πωλήσεις για πρώτη φορά στις ετήσιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχυμένη από την ισχυρή ανάπτυξη στην Ευρώπη, όπου η BYD ξεπερνά σημαντικά την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Tesla αναμενόταν να παραδώσει 1,64 εκατομμύρια οχήματα το 2025, σημειώνοντας πτώση 8,3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την εκτίμηση παραδόσεων της αμερικανικής εταιρείας.