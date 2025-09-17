Εφορία: «Ραβασάκια» με φόρους σε «ξεχασιάρηδες» - Ποιοι βρίσκονται πρώτοι στη λίστα

Οι «καμπάνες» χτυπούν για φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις την τελευταία πενταετία. Στο στόχαστρο υποθέσεις του 2019 που παραγράφονται το τέλος του έτους

Σημειώματα με φόρους σε χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι εντοπίστηκαν να μην έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, άρχισε να στέλνει η ΑΑΔΕ. Ψηλά στη λίστα βρίσκονται οι υποθέσεις του 2019, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του 2025. Οι ελεγκτές έχουν εντολή να προχωρούν σε «κατ’ εκτίμηση» καταλογισμούς φόρου, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία. Τα «ραβασάκια» με τους φόρους θα πρέπει να φτάσουν στους φορολογούμενους πριν την εκπνοή του έτους.

Φόροι και πρόστιμα

Ανάλογα με το έτος που διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωσης, καταλογίζονται φόρος εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρος πολυτελούς διαβίωσης και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Για τη μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή ή είναι κάτω των 100 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ εκδίδει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου όταν από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει φορολογητέα ύλη άνω των 30 ευρώ. Στην πράξη αναγράφονται τα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη, ενώ μπορεί να εκδίδεται και για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, εφόσον ισχύει ακόμη η σχέση.

Οι διασταυρώσεις

Το φορολογητέο εισόδημα προκύπτει με βάση τα στοιχεία που λαμβάνονται μεταξύ άλλων από:

Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

Από διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή προέρχονται από ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ καθώς επίσης και στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας και εν γένει από κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους που λαμβάνει η Φορολογική Διοίκηση.

Στο εκκαθαριστικό που θα λάβουν οι φορολογούμενοι αναφέρεται ότι η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της για τον κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης.

Σε περίπτωση εγγάμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης δύναται να εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου και για τους δύο συζύγους/μέρη συμφώνου συμβίωσης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η έγγαμη σχέση ή το Σύμφωνο Συμβίωσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου.

Η ειδοποίηση

Το εκκαθαριστικό με τον φόρο κοινοποιείται στον φορολογούμενο μέσω της θυρίδας του στην ψηφιακή πύλη myAADE και με email. Μετά την έκδοση της πράξης, οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν κανονική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε ο φόρος να υπολογιστεί με βάση τα πραγματικά στοιχεία.

Προσφυγές και ρυθμίσεις

Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία 30 ημερών για να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού. Αν δεν μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ, μπορούν να εντάξουν το ποσό στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων.