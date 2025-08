Τα 10 επαγγέλματα που απειλούνται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνολογία αυτή έχει επίσης τη δύναμη να αλλάξει τις επαγγελματικές σου αρμοδιότητες -ή να τις εξαλείψει εντελώς.

Δεν είναι μυστικό ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βρίσκουν πληροφορίες, επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους και οργανώνουν τις εβδομαδιαίες τους υποχρεώσεις. Η τεχνολογία αυτή έχει επίσης τη δύναμη να αλλάξει τις επαγγελματικές σου αρμοδιότητες -ή να τις εξαλείψει εντελώς.

Χαρακτηριστικό είναι το νέο report της Microsoft, με τίτλο «Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI», το οποίο ανέλυσε την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από διάφορους εργαζόμενους και τις πιθανές επιπτώσεις στις δουλειές τους.

Η Microsoft διαπίστωσε ότι πολλές θέσεις γραφείου κινδυνεύουν να ανατραπούν, καθώς το AI μπορεί να εκτελέσει σημαντικό μέρος των καθηκόντων τους. Οι ερευνητές της εταιρείας μελέτησαν 200.000 ανώνυμες και προστατευμένες συνομιλίες μεταξύ του chatbot τους, Bing Copilot, και χρηστών από τις ΗΠΑ, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Διαπιστώνουμε ότι οι πιο συχνές εργασιακές δραστηριότητες για τις οποίες ζητούν βοήθεια από την AI σχετίζονται με τη συλλογή πληροφοριών και τη συγγραφή, ενώ οι πιο συχνές δραστηριότητες που εκτελεί η ίδια η AI είναι η παροχή πληροφοριών και βοήθειας, η συγγραφή, η διδασκαλία και η παροχή συμβουλών», έγραψαν οι ερευνητές.

Με βάση τα ευρήματα, αυτά είναι τα 10 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη έκθεση στην AI:

Διερμηνείς και Μεταφραστές

Ιστορικοί

Συνοδοί εδάφους

Αντιπρόσωποι Πωλήσεων Υπηρεσιών

Συγγραφείς και Λογοτέχνες

Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελατών

Προγραμματιστές Εργαλείων CNC (Computer Numerical Control)

Τηλεφωνητές

Εκδότες Εισιτηρίων και Υπάλληλοι Τουριστικών Πρακτορείων

Εκφωνητές και Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί

Η έκθεση επίσης κατονομάζει επαγγέλματα που θεωρούνται πιο ανθεκτικά στην τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως ιατρικά και χειρωνακτικά επαγγέλματα, τα οποία απαιτούν φυσική παρουσία ή πρακτική εργασία. Αυτά περιλαμβάνουν ρόλους όπως φλεβοτόμοι, βοηθοί νοσηλευτών, μηχανικοί πλοίων και τεχνικοί ελαστικών.

Πώς να παραμείνεις ανταγωνιστικός

Τα ευρήματα της Microsoft δεν σημαίνουν ότι ένα ρομπότ θα σου πάρει τη δουλειά αύριο. Ωστόσο, αν θέλεις να παραμείνεις ανταγωνιστικός στη σημερινή συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, θα πρέπει να μάθεις ό,τι μπορείς για τα εργαλεία AI και πώς να τα χρησιμοποιήσεις προς όφελος του εργοδότη σου, σύμφωνα με τον Jensen Huang, συνιδρυτή και CEO της Nvidia.

«Κάθε δουλειά θα επηρεαστεί, και άμεσα. Είναι αναμφισβήτητο», σημειώνει ο Huang στο Global Conference του Milken Institute το 2025. Η εταιρεία του, με αξία $4,2 τρισ., κατασκευάζει μερικά από τα chips που τροφοδοτούν δημοφιλή εργαλεία AI. «Δεν θα χάσεις τη δουλειά σου από μια AI, αλλά από κάποιον που ξέρει να τη χρησιμοποιεί.»

Εταιρείες όπως η Shopify, η Duolingo και η Fiverr ήδη ενθαρρύνουν -ή απαιτούν- από μερίδα ή και όλους τους υπαλλήλους τους να χρησιμοποιούν AI στην εργασία τους. Ο συνιδρυτής και CEO της Duolingo, Luis von Ahn, και ο CEO της Shopify, Tobias Lütke, έχουν επίσης δηλώσει ότι θα προσλαμβάνουν προσωπικό μόνο για δουλειές που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν.

Αλλά σε έναν κόσμο όπου τα chatbots μπορούν να εκτελέσουν πολλές από τις εργασίες που κάποτε έκαναν άνθρωποι, υπάρχουν δεξιότητες που μόνο οι άνθρωποι μπορούν να έχουν: ενσυναίσθηση, περιέργεια, κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη, ηγεσία και οικοδόμηση σχέσεων. Η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων είναι απαραίτητη αν θέλεις να επιτύχεις στην εποχή της AI, λέει ο λέκτορας επιχειρηματικότητας του Stanford, Robert E. Siegel.

«Η επανάσταση της AI είναι πραγματικότητα, και αντί να τη φοβόμαστε, πρέπει να τη δούμε ως ευκαιρία για εξέλιξη και ανάπτυξη», έγραψε ο Siegel στο CNBC Make It τον Ιούνιο. «Καλλιεργώντας ανθρώπινες δεξιότητες, κατανοώντας τα οικοσυστήματα των βιομηχανιών, αγκαλιάζοντας την αλλαγή και εστιάζοντας στις σχέσεις, μπορείς να χτίσεις μια καριέρα που όχι μόνο θα επιβιώσει αλλά και θα ακμάσει στην εποχή της AI.»