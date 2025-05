Τεχνητή Νοημοσύνη: Το 57% των εργαζόμενων τη χρησιμοποιεί κρυφά λόγω ανασφάλειας

Το 50% των εργαζομένων εκφράζει ανησυχία μήπως μείνει πίσω εάν δεν χρησιμοποιεί εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Νέα δεδομένα φέρνει στην αγορά εργασίας η έλευση του τεχνολογικού «Αρμαγεδδώνα» που ονομάζεται Τεχνητή Νοημοσύνη και αλλάζει τις ισορροπίες του διεθνούς επιχειρείν αλλά και των εργασιακών πρακτικών.

Τρεις στους πέντε εργαζόμενους (58%) κάνουν ευρεία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δουλειά τους, ενώ ένας στους τρεις (31%) σε εβδομαδιαία ή καθημερινή βάση, σύμφωνα με την έρευνα «Trust, attitudes and use of artificial intelligence» που έδωσε στη δημοσιότητα η KPMG.

Επίσης, 48% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η χρήση της έχει συμβάλει στην ενίσχυση δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με τη δημιουργία εσόδων. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι παραδέχονται ότι κάνουν χρήση εργαλείων ΤΝ κατά τρόπο ο οποίος παραβιάζει τις εταιρικές πολιτικές, όπως, για παράδειγμα, ανάρτηση ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων σε δημόσια διαθέσιμα εργαλεία, όπως το ChatGPT.

Παράλληλα, 66% βασίζεται στα αποτελέσματά της χωρίς να αξιολογεί την ακρίβειά τους, ενώ 56% δηλώνει ότι έχει διαπράξει λάθη στην εργασία του εξαιτίας της.

Η μελέτη σχολιάζει ότι η διαχείριση των παραπάνω κινδύνων καθίσταται πιο δύσκολη, αφού 57% των εργαζομένων αναφέρουν ότι αποκρύπτουν τη χρήση της ΤΝ και παρουσιάζουν την παραγόμενη εργασία ως δική τους.

Τέλος, εκτιμά ότι η εφησυχασμένη αυτή χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι η διακυβέρνηση για υπεύθυνη χρήση της υπολείπεται των εξελίξεων, καθώς μόλις 47% των εργαζομένων δηλώνουν ότι έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση, ενώ μόνο 40% ότι ο οργανισμός τους διαθέτει πολιτική ή κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση της.

Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να σχετίζεται και με την αίσθηση πίεσης την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι, καθώς το 50% εκφράζει ανησυχία μήπως μείνει πίσω εάν δεν τη χρησιμοποιεί.

Future of Jobs 2025

Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ «Future of Jobs 2025» που εμβαθύνει στο μέλλον της εργασίας τα επόμενα πέντε χρόνια, η παγκόσμια αγορά εργασίας αναδιαμορφώνεται με γνώμονα την τεχνολογική ανάπτυξη, την πράσινη μετάβαση, τις οικονομικές και τις δημογραφικές αλλαγές.

Η έκθεση επισημαίνει πως η ζήτηση για ρόλους που οδηγούνται από τις τεχνολογικές εξελίξεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αυξάνεται ραγδαία. Αυτές οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν ειδικούς σε big data, μηχανικούς fintech, ειδικούς τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικούς μάθησης.

Οι αγρότες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα επαγγέλματα που θα επιβιώσουν, καθώς οι χειρωναντικές εργασίες είναι δύσκολο να υποκατασταθούν από ρομπότ (τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον). Οι οδηγοί (και οι κούριερ), οι προγραμματιστές λογισμικού, οι εργάτες οικοδομής και οι πωλητές καταστημάτων συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Οι εργαζόμενοι στην επεξεργασία τροφίμων συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των μεγαλύτερων αναπτυσσόμενων επαγγελμάτων, ενώ οι θέσεις φροντίδας υγείας - συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και επαγγελματιών συμβούλων - προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα πέντε χρόνια.