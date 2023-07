Στα 106,93 δισ. δολάρια η παγκόσμια αγορά «πράσινων» νοσοκομείων μέχρι το 2030

Οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη των πράσινων νοσοκομείων.

Τα πράσινα νοσοκομεία αποτελούν το επόμενο μεγάλο στοίχημα στη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών ρύπων και πλέον, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου ενσωματώνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τη βιωσιμότητα σε πολλές πτυχές των λειτουργιών τους συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού υποδομών, της διαχείρισης απορριμμάτων, της κατανάλωσης ενέργειας, της χρήσης νερού και των υπεύθυνων προμηθειών.

Η αγορά των πράσινων νοσοκομείων αναπτύσσεται ραγδαία ως απάντηση στις αυξανόμενες πρωτοβουλίες από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για βιώσιμες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Οι κυβερνήσεις πολλών χωρών εστιάζουν στην επιβολή κανονισμών και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με έρευνα του Coherent Market Insights, η παγκόσμια αγορά πράσινων νοσοκομείων αποτιμήθηκε στα 41,68 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 και αναμένεται να αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 12,5% για να φτάσει 106,93 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2030.

Η αύξηση της υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να δημιουργήσει πολλαπλές ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά των πράσινων νοσοκομείων κατά την προβλεπόμενη περίοδο. Η υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια αυξάνεται στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για τη μείωση της εξάρτησής τους από ορυκτά καύσιμα και τη μείωση των αποτυπωμάτων άνθρακα.

Παράγοντες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς είναι η αυξανόμενη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υγειονομικής περίθαλψης, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της βιώσιμης περίθαλψης, η ανάγκη μείωσης του κόστους υγειονομικής περίθαλψης και η αύξηση του επιπολασμού των χρόνιων νοσημάτων.

Οι περιορισμοί για την ανάπτυξη των πράσινων νοσοκομείων

Το υψηλό κόστος και η έλλειψη επιλογών χρηματοδότησης αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς.

Η εφαρμογή πρακτικών πράσινων νοσοκομείων απαιτούν υψηλές αρχικές επενδύσεις, που περιλαμβάνουν ανακαίνιση εγκαταστάσεων, αναβάθμιση εξοπλισμού, εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης απορριμμάτων. Μαζί με αυτό, οι επιλογές χρηματοδότησης για αυτά τα έργα είναι περιορισμένες ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες.

Αυξάνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά

Δεδομένης της ανάπτυξης που καταγράφει ο κλάδος, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εισέρχονται στην αγορά. Κάποιοι από τους βασικούς παίκτες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά των πράσινων νοσοκομείων είναι οι εταιρείες: Dignity Health, Siemens Healthineers AG, HDR, Inc., Medline Industries, Inc., Stryker Corporation, Owens Corning, Gundersen Health System, Stericycle, Inc., Johnson & Johnson, Philips Healthcare, Schneider Electric SE, Trane Technologies plc., Honeywell International Inc., Johnson Controls International plc., και Hitachi, Ltd.