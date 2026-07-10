WS Journal και CNN: Το Ιράν επιδιώκει να σκοτώσει τον Τραμπ, λέει το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με μια πηγή την οποία επικαλείται το CNN, η προειδοποίηση έφθασε αυτή την εβδομάδα στα αυτιά των Αμερικανών.

Το Ισραήλ διαβίβασε στην Ουάσινγκτον πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών του, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο για να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν χθες, Πέμπτη, η Wall Street Journal και το CNN επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.

Τα δύο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δεν έκαναν γνωστές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με μια πηγή την οποία επικαλείται το CNN, η προειδοποίηση έφθασε αυτή την εβδομάδα στα αυτιά των Αμερικανών. Σύμφωνα με άλλη πηγή του τηλεοπτικού δικτύου, οι Ισραηλινοί επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα νέο ιρανικό σχέδιο, το οποίο είχε ήδη εν μέρει εντοπισθεί από τις αμερικανικές υπηρεσίες.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Λευκός Οίκος δεν διέψευσε, παραπέμποντας απλώς σε δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ προχθές, Τετάρτη: «Θέλουν να εξαλείψουν τον αμερικανό ηγέτη - εμένα. Είμαι σε ένα είδος λίστας, είδα σήμερα το πρωί ότι είμαι σε όλες τις λίστες τους».

Ο πρόεδρος είχε τότε αναχωρήσει από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με το παλιό προεδρικό αεροπλάνο και όχι με το καινούριο που του προσφέρθηκε από το Κατάρ, εξαιτίας ζητημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι διαρροές αυτές, που κάνουν λόγο για μια νέα συνωμοσία, έρχονται τη στιγμή που η σχέση μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και μεταξύ των δύο ηγετών τους, τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει κλονισθεί αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, όμως ο αμερικανός πρόεδρος επιδόθηκε επανειλημμένα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες σε δημόσιες επικρίσεις σε βάρος του Νετανιάχου, καθώς ο πόλεμος που διεξάγεται από το Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο απείλησε τις συνομιλίες με το Ιράν.

Αμερικανές πηγές, τις οποίες επικαλείται το CNN, εκτιμούν ότι αυτή η διαβίβαση ισραηλινών πληροφοριών στους Αμερικανούς θα μπορούσε να αποτελεί μια προσπάθεια της κυβέρνησης Νετανιάχου με στόχο να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς του εναντίον του Ιράν, οι οποίοι ξανάρχισαν αυτή την εβδομάδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δολοφόνησαν τον ισχυρό ιρανό στρατηγό Κασέμ Σολεϊμανί στο Ιράκ το 2020, κατά την πρώτη θητεία του ρεπουμπλικανού, και το Ιράν έχει απειλήσει δημοσίως με αντίποινα, κυρίως έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ιράν ενταφίασε τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα στην αρχή του πολέμου τους, μετά την κηδεία του που διήρκεσε ημέρες και σηματοδοτήθηκε από την επιθυμία για εκδίκηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ