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Γερμανία: Στο 2,4% επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

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Γερμανία: Στο 2,4% επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο
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Επιβραδύνθηκε στο 2,4% ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Επιβραδύνθηκε στο 2,4% ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Ο πληθωρισμός, δηλαδή η αύξηση των τιμών καταναλωτή εναρμονισμένη ώστε να είναι συγκρίσιμη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε διαμορφωθεί στο 2,7% σε ετήσια βάση τον Μάιο.

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tags:
Γερμανία
Πληθωρισμός
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