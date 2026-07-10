Γερμανία: Στο 2,4% επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

Επιβραδύνθηκε στο 2,4% ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Επιβραδύνθηκε στο 2,4% ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Ο πληθωρισμός, δηλαδή η αύξηση των τιμών καταναλωτή εναρμονισμένη ώστε να είναι συγκρίσιμη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε διαμορφωθεί στο 2,7% σε ετήσια βάση τον Μάιο.