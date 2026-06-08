Βενιζέλος για ΑΙ: Η ΕΕ δεν ορίζει, ούτε επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εξελίξεις

Την ανάγκη μιας ρεαλιστικής προσέγγισης της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πλαίσιο της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης ανέδειξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Την ανάγκη μιας ρεαλιστικής προσέγγισης της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πλαίσιο της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης ανέδειξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ μιλώντας στο συνέδριο Quo Vadis AI conference που συνδιοργάνωσε η Boussias events με το Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη (EPLO) και το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία (EPLO).

O κ. Βενιζέλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι, παρά τη σημαντική ρυθμιστική της παρέμβαση μέσω πρωτοβουλιών όπως το AI Act, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει ουσιαστική επιρροή στον καθορισμό της τεχνολογικής πορείας της Τεχνητής Νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο. «Μπορεί μεν η Ε.Ε. να παίζει ρυθμιστικό ρόλο στην Τεχνητή Νοημοσύνη διεθνώς, εντούτοις δεν ορίζει, αλλά ούτε επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εξελίξεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι καθοριστικές αποφάσεις λαμβάνονται κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε επίσης ότι η τεχνολογική αντιπαράθεση μεταξύ δημοκρατικών και αυταρχικών καθεστώτων δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη διατήρηση των δημοκρατικών εγγυήσεων, καθώς οι δημοκρατίες καλούνται να ανταγωνιστούν σε ένα περιβάλλον ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων. Αναφερόμενος στις πρόσφατες κυβερνητικές προτάσεις για την ένταξη θεμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης στη συνταγματική συζήτηση, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που διαμορφώνουν τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα του AI, γεγονός που περιορίζει τη βαρύτητα του ζητήματος σε επίπεδο εθνικής συνταγματικής ρύθμισης.

Όπως επισήμανε, η σημασία του θέματος θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω συνταγματικών διατάξεων που θα συνδέουν το εθνικό δίκαιο με τις εξελισσόμενες ρυθμίσεις του Διεθνούς και του Ενωσιακού Δικαίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ένα ακόμα κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η έννοια της «κυριαρχίας» στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως ανέφερε, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ασκούν σήμερα ψηφιακή κυριαρχία, κυριαρχία επί των δεδομένων και επί των ίδιων των προϊόντων AI που παράγουν, διαμορφώνοντας ουσιαστικά ένα δικό τους κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της έννοιας του «Constitutional AI», μέσω της οποίας οι ίδιες οι εταιρείες ενσωματώνουν κανόνες και αξίες εμπνευσμένες από τον συνταγματισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιδιώκοντας την αυτορρύθμιση των συστημάτων τους.

Παράλληλα, ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε ότι τα κράτη προωθούν την αντίληψη μιας «Public Constitutional AI», όπου ο έλεγχος και η θέσπιση των κανόνων θα ασκούνται από δημόσιους θεσμούς. Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής ενός τέτοιου μοντέλου υπό τις σημερινές συνθήκες. Ως πιθανό θεσμικό αντίβαρο στις εξελίξεις αυτές, ο κ. Βενιζέλος πρότεινε την έννοια ενός «Επαυξημένου Συντάγματος», δηλαδή ενός εθνικού συνταγματικού πλαισίου ανοικτού στις επιρροές και τις εξελίξεις του Διεθνούς και του Ενωσιακού Δικαίου, με διευρυμένο κανονιστικό περιεχόμενο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι το κρίσιμο ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο η παραγωγή κανόνων, αλλά η απόκτηση ουσιαστικής τεχνολογικής ισχύος και επιδραστικότητας στις παγκόσμιες εξελίξεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.