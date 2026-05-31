Κύθνος: Tο νησί της απλότητας με τις αμέτρητες παραλίες

Κοντά στην Αθήνα αλλά και μακριά από όλα, η Κύθνος είναι ιδανικός προορισμός για τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού αλλά και για μεγαλύτερες διακοπές απόλυτης χαλάρωσης.

Χρειάζεστε μόλις δύο ώρες από το Λαύριο και τρεις ώρες από το λιμάνι του Πειραιά για να βρεθείτε σε αυτό το νησί των Κυκλάδων που θα σας κερδίσει με την απλότητα και τη μοναδική ομορφιά του. Αν ονειρεύεστε διακοπές απόλυτης χαλάρωσης σε ένα νησί με μαγικά κυκλαδίτικα τοπία, αμέτρητες παραλίες με πεντακάθαρα αιγαιοπελαγίτικα νερά, ολόλευκα ξωκλήσια και παραδοσιακούς οικισμούς - στολίδια, τότε η Κύθνος είναι ο προορισμός σας. Αν την επισκεφτείτε μια φορά, είναι σχεδόν σίγουρο πως θα επιστρέψετε.

