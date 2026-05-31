Η Ελλάδα στην κορυφή των εποχικών ανατιμήσεων στα Airbnb

Τι δείχνει η νέα ανάλυση της AirDNA για την αύξηση των τιμών των βραχυχρόνιων μισθώσεων τους μήνες αιχμής. Οι ακριβότεροι και οι οικονομικότεροι προορισμοί.

Τη μεγαλύτερη εποχική αύξηση τιμών στην Ευρώπη καταγράφει η Ελλάδα στην περίπτωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, με το κόστος διαμονής να εκτοξεύεται πάνω από 50% κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια στιγμή η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση υπερβαίνει τα 100 ευρώ, κατατάσσοντας τη χώρα μας στο υψηλότερο τμήμα της σχετικής λίστας.

Τα παραπάνω προκύπτουν από το τελευταίο report της AirDNA, το οποίο επισημαίνει ότι καθοριστικός παράγοντας για το κόστος διαμονής δεν είναι μόνο ο προορισμός αλλά και η χρονική στιγμή του ταξιδιού.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, η μέση ημερήσια τιμή διαμονής αυξάνεται κατά 55%, από 113 ευρώ κατά την ενδιάμεση τουριστική περίοδο (shoulder season) σε 174 ευρώ τους μήνες Ιούνιο έως Αύγουστο.

Σε επίπεδο προορισμών μάλιστα, οι αυξήσεις μπορεί να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές. Στη Μύκονο για παράδειγμα, η μέση τιμή διανυκτέρευσης εκτοξεύεται από τα 458 ευρώ στα 758 ευρώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν στη Μαρμπέγια της Ισπανίας αυξάνεται από 200 σε 315 ευρώ.

Παρά το υψηλό ποσοστό βέβαια, οι μεγάλες αποκλίσεις κατά την θερινή περίοδο φαίνεται να είναι διακριτικό των Μεσογειακών προορισμών. Μετά την Ελλάδα, τις μεγαλύτερες εποχικές ανατιμήσεις εμφανίζουν η Κροατία (+37,6%) και η Πορτογαλία (+36,5%). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πορτιμάο στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, όπου το θερινό premium φτάνει το 71,6%.

Στον αντίποδα, οι βόρειοι προορισμοί, παρά την δημοφιλία που γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής, δεν δείχνουν να ακολουθούν την συγκεκριμένη πρακτική. Για την ακρίβεια η Νορβηγία εμφανίζει σχεδόν μηδενικές εποχικές διακυμάνσεις, καθώς οι καλοκαιρινές τιμές είναι μόλις 0,5% υψηλότερες σε σχέση με την υπόλοιπη διάρκεια του έτους.

Οι ακριβότερες ευρωπαϊκές αγορές

Όσον αφορά το συνολικό κόστος διαμονής, η χώρα μας καταλαμβάνει τη 12η θέση στη σχετική κατάταξη της AirDNA, με τη μέση τιμή ανά κατάλυμα τύπου Airbnb να διαμορφώνεται στα 141 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Η υψηλότερη μέση τιμή καταγράφεται στο Μονακό, όπου ανέρχεται στα 417 ευρώ ανά βράδυ, ενώ ακολουθεί η Ισλανδία με 213 ευρώ και η Ανδόρα με 189 ευρώ. Την δεκάδα των ακριβότερων ευρωπαϊκών αγορών συμπληρώνουν η Ελβετία, η Αγγλία, η Ολλανδία, η Δανία, η Ιρλανδία και η Αυστρία. Πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται επίσης η Ιταλία και η Ισπανία, δύο από τους βασικούς ανταγωνιστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Οι οικονομικότεροι προορισμοί

Στην αντίθετη πλευρά της κατάταξης, οι πιο οικονομικές επιλογές εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Βόρεια Μακεδονία καταγράφει μέση τιμή 40 ευρώ ανά διανυκτέρευση, το Κόσοβο 42 ευρώ, ενώ τα Τίρανα αναδεικνύονται ως η φθηνότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, με μέση τιμή 43 ευρώ ανά βράδυ.

Για τους ταξιδιώτες με περιορισμένο προϋπολογισμό, η Ανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να προσφέρει τις χαμηλότερες βασικές τιμές, ενώ ο προγραμματισμός ενός ταξιδιού εκτός της θερινής περιόδου αιχμής σε μεσογειακούς προορισμούς μπορεί να μειώσει το κόστος διαμονής κατά 30% έως 50%.