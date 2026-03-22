Γερμανία: Νίκη του CDU δείχνουν τα πρώτα exit polls στη Ρηνανία - Παλατινάτο

Σύμφωνα με την πρώτη πρόγνωση αποτελέσματος για λογαριασμό του ARD, το CDU συγκεντρώνει 30,5% (+2,8 από τις εκλογές του 2021).

Νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια, δίνουν τα πρώτα exit polls για τις κρατιδιακές εκλογές στην Ρηνανία- Παλατινάτο.

Ιστορικά χαμηλό ποσοστό καταγράφει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά της, εδραιώνοντας την παρουσία της και στα δυτικά κρατικά.

Σύμφωνα με την πρώτη πρόγνωση αποτελέσματος για λογαριασμό του ARD, το CDU συγκεντρώνει 30,5% (+2,8 από τις εκλογές του 2021), αφήνοντας δεύτερο το SPD με 27% (-8,7).

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η AfD με 20% (+11,7 ) και ακολουθούν οι Πράσινοι με 7,5% (-1,8). Η Αριστερά με 4,5% και οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι με 4% φαίνεται ότι μένουν εκτός του τοπικού κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

