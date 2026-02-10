Νέα Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: «Μοίρασε» τα πρώτα πρόστιμα - Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη τα σούπερ μάρκετ

Με πρόστιμα η έναρξη του έργου της νέας Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Τι απαντούν οι εταιρείες.

«Έπιασε» και επισήμως δουλειά η νέα Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με τη διοικήτρια Δέσποινα Τσαγγάρη να υπογράφει τα πρώτα πρόστιμα του 2026 συνολικού ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, μετά από εισήγηση της ΔΙΜΕΑ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελέγχων για την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.

Αποδέκτες των προστίμων είναι πέντε συνολικά εταιρείες, τρεις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και δύο εταιρείες τροφίμων για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε συνολικά 65 κωδικούς προϊόντων.

Αναλυτικότερα:

ΛΙΝΤΛ Ελλάς & ΣΙΑ Ο.Ε - 670.925 ευρώ για υπέρβαση σε 26 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

- 670.925 ευρώ για υπέρβαση σε 26 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025. Nestle Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. - 144.700 ευρώ για υπέρβαση σε 4 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2023.

- 144.700 ευρώ για υπέρβαση σε 4 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2023. Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος Μονοπρόσωπη Α.Ε. - 109.900 ευρώ για υπέρβαση σε 22 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

- 109.900 ευρώ για υπέρβαση σε 22 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025. ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ - 72.370 ευρώ για υπέρβαση σε 12 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

- 72.370 ευρώ για υπέρβαση σε 12 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025. Flora Food Greece Μον. Ε.Π.Ε. - 52.870 ευρώ για υπέρβαση σε έναν κωδικό στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023.

Τι λέει η αγορά

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι τα πρόστιμα έχουν επιβληθεί για έναν νόμο που δεν βρίσκεται πια σε ισχύ, καθώς η διάταξη για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων έχει καταργηθεί από τα τέλη Ιουνίου 2025.

Την ίδια ώρα, θέτουν ερωτηματικά και για τον χρόνο επιβολής των προστίμων, καθώς δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστα 24ωρα από την παραίτηση της Άννας Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Αρχής, αρμόδιας για τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Προσφυγή στη δικαιοσύνη

Με ανακοίνωσή της η Lidl Ελλάς κάνει λόγο για ακόμη ένα άδικο και αυθαίρετο πρόστιμο και δηλώνει πως θα προσφύγει εκ νέου στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο των 670.925 ευρώ είναι το τρίτο κατά σειρά μεγάλο πρόστιμο που επιβάλλεται στην αλυσίδα. Έχουν προηγηθεί ακόμη δύο βαριά πρόστιμα, ένα ύψους 805,34 χιλ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025 και ένα ύψους 647 χιλ. ευρώ τον Μάρτιο του 2022.

Στη χθεσινή ανακοίνωσή της η Lidl Ελλάς αναφέρει πως «σέβεται πλήρως τον νόμο και το έργο των αρμόδιων αρχών. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι έλεγχοι που ξεκίνησε η Αρχή Εποπτείας Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 και το πρόστιμο που επιβλήθηκε είναι αδικαιολόγητοι και αυθαίρετοι, καθώς βασίζονται σε μια πλέον καταργημένη, μη εφαρμόσιμη και ασαφή νομική βάση. Η φερόμενη παράβαση, σύμφωνα με τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., αφορά 26 από τα 681 προϊόντα που ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια της δίμηνης περιόδου ελέγχου.

Έχουμε επιτακτικούς λόγους, επιβεβαιωμένους από μια αξιόπιστη δικηγορική εταιρεία, ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του υπερβάλλοντος κέρδους (η βάση για το πρόστιμο) είναι νομικά εσφαλμένη. Υπενθυμίζουμε ότι δικαστικές αποφάσεις έχουν ήδη κηρύξει τις προαναφερθείσες διατάξεις αντισυνταγματικές λόγω του ασαφούς πεδίου προστασίας τους. Επίσης, πρόσφατα ακυρώθηκε πρόστιμο ύψους 647.000 ευρώ που επιβλήθηκε στην εταιρεία μας από τα δικαστήρια, τα οποία έκριναν ότι η επιβολή του συνιστούσε παραβίαση των συνταγματικών αρχών της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας στην ερμηνεία και εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών.

Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η Lidl Ελλάς παραμένει πάντα προσηλωμένη στην ακεραιότητα και την κοινωνική ευθύνη. Σε μια εποχή που οι Έλληνες καταναλωτές υποφέρουν από συνεχείς αυξήσεις τιμών, προσπαθούμε καθημερινά να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και προσιτές. Πέρυσι, για παράδειγμα, αφήσαμε αμετάβλητες τις τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα και μειώσαμε τις τιμές σε περισσότερα από 500. Θέτουμε τον εαυτό μας στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για τη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού και ανοιχτού διαλόγου με το Υπουργείο, καθώς πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων αποτελούν τη βάση για λύσεις που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των καταναλωτών που εξυπηρετούμε με συνέπεια καθημερινά.

Ωστόσο, απορρίπτουμε κατηγορίες και πρακτικές που αδικαιολόγητα δυσφημούν τις προσπάθειές μας και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Η Lidl Ελλάς στάθηκε, στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους καταναλωτές - με διαφάνεια, αξιοπιστία, σεβασμό στην αξία κάθε ευρώ και θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτει έναντι αυτού του άδικου και αυθαίρετου προστίμου».

Την ίδια ώρα και η ΑΒ Βασιλόπουλος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, όπως επιβεβαιώνουν πηγές της αλυσίδας, μιλώντας στο insider.gr. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για ένα πρόστιμο που δεν είναι «τόσο μεγάλο όσο φαίνεται, καθώς έχει αυξηθεί λόγω υποτροπής μετά το πρόστιμο των 319.900 ευρώ που είχε επιβληθεί στην ΑΒ Βασιλόπουλος στις αρχές του 2023».

Να σημειωθεί εδώ ότι η προσφυγή της αλυσίδας για το πρόστιμο των 319.900 ευρώ εκδικάστηκε μόλις στις 26 Ιανουαρίου 2026, ενώ αναμένεται η έκδοση της απόφασης.