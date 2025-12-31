Εορταστικό ωράριο: Πότε κλείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Σε λειτουργία τόσο την Πρωτοχρονιά όσο και την Παρασκευή είναι παραδοσιακά τα ζαχαροπλαστεία, οι κάβες, τα ανθοπωλεία καθώς και τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης.

Τελευταία ημέρα του χρόνου και σε ισχύ παραμένει το εορταστικό ωράριο, με τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργούν με διευρυμένο πρόγραμμα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές για τις αγορές της ύστατης στιγμής.

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, τα καταστήματα άνοιξαν από τις 09:00 και θα κλείσουν στις 18:00, ενώ για τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμά τους διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογής. Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά στις 2 Ιανουαρίου, καθώς έχει καθιερωθεί ως ημέρα για την απογραφή των επιχειρήσεων ενώ θα επαναλειτουργήσουν και πάλι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Αντιθέτως, τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά από τις 09:00 το πρωί θα κλείσουν στις 20:00 το απόγευμα, ώστε να γίνουν και τα τελευταία ψώνια για το γιορτινό τραπέζι.