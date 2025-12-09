Κομισιόν: Κανένα εθνικό σχέδιο δεν έχει απορριφθεί

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει ως «φυσιολογική διαδικασία» επιστολή που απέστειλε προς την Ελλάδα, με την οποία ζητά την εκ νέου υποβολή του σχεδίου για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει ως «φυσιολογική διαδικασία» στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εθνικών προγραμμάτων του μηχανισμού SAFE, επιστολή που απέστειλε προς την Ελλάδα, με την οποία ζητά την εκ νέου υποβολή του ελληνικού σχεδίου για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Απαντώντας σήμερα σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τιερί Ρενιέ, εξήγησε ότι «όταν η Επιτροπή έχει απορίες σχετικά με ένα εθνικό σχέδιο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, απευθύνεται στις εθνικές αρχές για να ζητήσει διευκρινίσεις. Αυτό αποτελεί μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία». Ο ίδιος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «εξαιρετικά ευαίσθητες» αμυντικές επενδύσεις, αλλά τόνισε ότι «κανένα εθνικό σχέδιο δεν έχει απορριφθεί».

Σε ερώτηση για το αν αναμένεται καθυστέρηση στην αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου και, κατά συνέπεια, στην πρώτη εκταμίευση του 15% των εγκεκριμένων δανείων, ο Ρενιέ απάντησε ότι «είναι ακόμη νωρίς για να μιλήσουμε για καθυστερήσεις».

Όπως ανέφερε, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο τα εθνικά σχέδια συμμορφώνονται με τα κριτήρια του κανονισμού, όπως: τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών χωρών, τις προσωρινές κατανομές της Επιτροπής και τον αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα των επενδύσεων. «Για αυτόν τον λόγο διεξάγουμε διμερείς συζητήσεις με τα κράτη μέλη. Δεν θα ποσοτικοποιήσω τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί στα σχέδια. Πρόκειται για μια συνηθισμένη διαδικασία», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή ενέκρινε την προσωρινή κατανομή των κονδυλίων του SAFE, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ. Για την Ελλάδα εγκρίθηκε ποσό 787,67 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,2 δισ. ευρώ που είχε αιτηθεί στα τέλη Ιουλίου.

Την 1η Δεκεμβρίου, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει 19 εθνικά σχέδια επενδύσεων, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό, και ανακοίνωσε ότι η ανάλυση και αξιολόγησή τους θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου - ενδεχομένως και περισσότερο. Εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση, η Επιτροπή θα ζητήσει από το Συμβούλιο της ΕΕ την έγκριση κάθε εθνικού σχεδίου, ώστε να προχωρήσει η πρώτη εκταμίευση.