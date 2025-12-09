Πολιτική | Ελλάδα

Δημοσκόπηση: Το 76% δίνει δίκιο στους αγρότες που διαμαρτύρονται - Ευρύ προβάδισμα για ΝΔ

H πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ των αγροτών. Tι αποκάλυψε δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political».

Την πρωτιά της εξακολουθεί να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ των αγροτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political».

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά:

  • Νέα Δημοκρατία: 25,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,6%
  • Ελληνική Λύση: 6,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 6,2%
  • ΚΚΕ: 5,9%
  • Φωνή Λογικής: 5,2%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,3%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
  • ΜέΡΑ25: 3%
  • Νέα Αριστερά: 1,3%
  • Νίκη: 1%
  • Άλλο κόμμα απαντάει το 9,1%,
  • Το 18,1% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει

Στο ερώτημα αν έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση δηλώνουν σε ποσοστό 76% ότι έχουν ή μάλλον έχουν δίκιο. Όχι και μάλλον όχι απαντάει το 21%, ενώ ένα 3% δεν απαντά. Όσον αφορά τα αγροτικά μπλόκα, το 53% δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, ενώ το 46% δεν συμφωνεί ή μάλλον δεν συμφωνεί. Το 1% δεν απαντάει.

