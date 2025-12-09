Δημοσκόπηση: Το 76% δίνει δίκιο στους αγρότες που διαμαρτύρονται - Ευρύ προβάδισμα για ΝΔ

H πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ των αγροτών. Tι αποκάλυψε δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political».

Την πρωτιά της εξακολουθεί να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ των αγροτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political».

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 25,8%

ΠΑΣΟΚ: 11,6%

Ελληνική Λύση: 6,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,2%

ΚΚΕ: 5,9%

Φωνή Λογικής: 5,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3%

ΜέΡΑ25: 3%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Νίκη: 1%

Άλλο κόμμα απαντάει το 9,1%,

Το 18,1% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει

Στο ερώτημα αν έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση δηλώνουν σε ποσοστό 76% ότι έχουν ή μάλλον έχουν δίκιο. Όχι και μάλλον όχι απαντάει το 21%, ενώ ένα 3% δεν απαντά. Όσον αφορά τα αγροτικά μπλόκα, το 53% δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, ενώ το 46% δεν συμφωνεί ή μάλλον δεν συμφωνεί. Το 1% δεν απαντάει.

