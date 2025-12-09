Δημοσκόπηση: Το 76% δίνει δίκιο στους αγρότες που διαμαρτύρονται - Ευρύ προβάδισμα για ΝΔ

Την πρωτιά της εξακολουθεί να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ των αγροτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political».
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά:
- Νέα Δημοκρατία: 25,8%
- ΠΑΣΟΚ: 11,6%
- Ελληνική Λύση: 6,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 6,2%
- ΚΚΕ: 5,9%
- Φωνή Λογικής: 5,2%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,3%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
- ΜέΡΑ25: 3%
- Νέα Αριστερά: 1,3%
- Νίκη: 1%
- Άλλο κόμμα απαντάει το 9,1%,
- Το 18,1% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει
Στο ερώτημα αν έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση δηλώνουν σε ποσοστό 76% ότι έχουν ή μάλλον έχουν δίκιο. Όχι και μάλλον όχι απαντάει το 21%, ενώ ένα 3% δεν απαντά. Όσον αφορά τα αγροτικά μπλόκα, το 53% δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, ενώ το 46% δεν συμφωνεί ή μάλλον δεν συμφωνεί. Το 1% δεν απαντάει.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Reader.gr