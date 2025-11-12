Ο Τραμπ ζήτησε στον Ισραηλινό πρόεδρο να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ για να του ζητήσει να δώσει χάρη στον υπόδικο με κατηγορίες περί διαφθοράς Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο του Ισραήλ.

O Χέρτσογκ έλαβε σήμερα το πρωί επιστολή από τον Αμερικανό ομόλογό του, με την οποία «τον προσκαλεί να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης χάριτος» στον Νετανιάχου, υπογραμμίζει η ανακοίνωση. Το γραφείο του προέδρου του Ισραήλ σημείωσε ότι όποιος ζητά προεδρική χάρη οφείλει να υποβάλει επίσημη αίτηση σύμφωνη με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με τρία κατηγορητήρια. Οι δίκες του έχουν αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

«Αν και σέβομαι απολύτως την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος και τις επιταγές του», διαβεβαιώνει ο Τραμπ, «πιστεύω ότι αυτή ή "υπόθεση" κατά του Μπίμπι, που έχει αγωνιστεί στο πλευρό μου επί μακρόν, και εναντίον του πολύ σκληρού αντιπάλου του Ισραήλ, του Ιράν, είναι μία πολιτική, αδικαιολόγητη δίωξη».

«Ο πρόεδρος Χέρτσογκ τρέφει μεγάλη εκτίμηση στον πρόεδρο Τραμπ και συνεχίζει να εκφράζει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη» για την «ακλόνητη υποστήριξή» του προς το Ισραήλ, «τη σημαντική συμβολή του στην επιστροφή των ομήρων, στην αναδιαμόρφωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στη Γάζα, και στην θωράκιση της ασφάλειας του Κράτους του Ισραήλ», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Πολιτικές προσωπικότητες του Ισραήλ αντέδρασαν αμέσως στην επιστολή Τραμπ.

«Κύριε πρόεδρε Χέρτζογκ, ακούστε τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψε ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ με ανάρτηση στο X, κατηγορώντας παράλληλα το ισραηλινό δικαστικό σύστημα ότι είναι προκατειλημμένο εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η Γιούλια Μαλινόφσκι, βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης Yisrael Beiteinu (Το Ισραήλ είναι το Σπίτι μας), υπονόησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπέβαλε αυτό το αίτημα στο πλαίσιο συμφωνίας με τον Νετανιάχου για θέματα που σχετίζονται με την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Όσο για τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ του κεντρώου κόμματος Yesh Atid (Υπάρχει μέλλον), επέκρινε τον Νετανιάχου γράφοντας στο X: «Υπενθύμιση: Η ισραηλινή νομοθεσία ορίζει ότι η πρώτη προϋπόθεση για την απονομή χάριτος είναι η παραδοχή ενοχής και η έκφραση μεταμέλειας για τις πράξεις που διαπράχθηκαν».

Κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, ο Τραμπ κατά την ομιλία του ενώπιον της Κνεσέτ είχε ζητήσει από τον Χέρτσογκ να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου.

«Έχω μια ιδέα. Κύριε πρόεδρε (Ισαάκ Χέρτσογκ), γιατί να μην του χορηγήσουμε χάρη; Αυτό το απόσπασμα δεν υπήρχε στην ομιλία... Αλλά μου αρέσει αυτός ο κύριος», είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του, εκτιμώντας ότι ο Νετανιάχου υπήρξε «ένας από τους σπουδαιότερους» ηγέτες «σε καιρό πολέμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ