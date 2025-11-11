Μητσοτάκης: Ειλημμένη η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρίας Interplast, στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

«Σε επιχειρήσεις, όπως η Interplast, χτυπάει η καρδιά της παραγωγικής, εξωστρεφούς και της καινοτόμου Ελλάδας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τον ιδιοκτήτη της, Τάσο Ριζόπουλο, στην εργοστασιακή μονάδα, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής. Η Interplast παράγει ολοκληρωμένα συστήματα ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης στους τομείς της οικοδομής, των τεχνικών έργων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, απασχολεί 140 εργαζόμενους, ενώ εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 75 χώρες.

«Είναι ειλημμένη η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση. Η ελληνική μεταποίηση δημιουργεί πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, με μέσους μισθούς πολύ υψηλότερους του μέσου μισθού για την ελληνική οικονομία», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Μπορεί να προσελκύει νέα παιδιά τα οποία έχουν κάνει τις σπουδές τους στην Ελλάδα, προσφέροντας τους μία πολύ καλή επαγγελματική διαδρομή. Και δικό μας χρέος είναι να υποστηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες, μέσα από καλά σχεδιασμένα προγράμματα τα οποία εμπίπτουν στην ευρύτερη λογική του αναπτυξιακού νόμου.

Κινούμαστε με ταχύτητα και έχω ζητήσει από το υπουργείο οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί να έχουν αξιολογηθεί και εκκαθαριστεί εντός των επόμενων μηνών. Και προβλέπουμε, ακόμα, σε παραγωγικότερες επενδύσεις στη χώρα μας.

Πρέπει να κλείσουμε το κενό επενδύσεων στην πατρίδα μας με την Ευρώπη. Έχουμε κάνει ήδη ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Και, τέλος, να πω για τους εργαζόμενους στην εταιρία, ειδικά για τους νέους εργαζόμενους, ότι θα είναι οι πρώτοι που θα ωφεληθούν από τα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης τα οποία ήδη ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση μας και θα τεθούν σε εφαρμογή από τους αρχές του επόμενου έτους.

Ειδικά τα νέα παιδιά που είναι κάτω των 25 ετών δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος για εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ. Αυτοί που είναι μεταξύ 25 και 30 χρονών θα πληρώνουν μειωμένο εισαγωγικό συντελεστή 9% και, βέβαια, οι συμπολίτες μας εργαζόμενοι θα δουν μία σημαντική φορολογική ελάφρυνση στις μισθοδοσίες τους ξεκινώντας από τον επόμενο Ιανουάριο».

Κάθε επιτυχημένη εταιρεία έχει και ικανοποιημένους εργαζόμενους. Και χαίρομαι που εδώ, στην Interplast, είδα ακριβώς αυτό το πνεύμα να αναπτύσσεται.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε στην Interplast χαμόγελα, περισσότερες εξαγωγές και να διευρύνει κι άλλο το πελατολόγιο της, που σήμερα περιλαμβάνει 76 χώρες και να τις εκατοστήσει.

«Νομίζω ότι η επιχείρηση Interplast εκπροσωπεί την αντίληψη της κυβέρνησής μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, καθώς σημαίνει καινοτομία, εξωστρέφεια και εξαγωγές και ποιοτικές θέσεις εργασίας, από ό,τι είδαμε, κ. Πρόεδρε, για 135 στην Κομοτηνή ανθρώπους, νέο επιστημονικό δυναμικό που έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί στην Κομοτηνή και αυτό είναι σπουδαίο», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και συμπλήρωσε: «Μέσα σε αυτό το βιομηχανικό πάρκο επτά επιχειρήσεις ήδη έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και εύχομαι και ελπίζω με τις αξιολογήσεις που θα γίνουν αυτό το διάστημα να ενταχθούν ακόμα περισσότερες, ώστε να προσθέσουν στην αξία που παράγεται σε αυτό το πάρκο, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα μετά τη Σίνδο, με 4.350 στρέμματα και 45 επιχειρήσεις που είναι εδώ εγκατεστημένες».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Τάσος Ριζόπουλος, σημείωσε από την πλευρά του: «Η εταιρεία μας είναι μια εταιρεία με πολλή εξωστρέφεια, με πολλή καινοτομία. Και τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη περισσότερη η εξωστρέφεια και ακόμη περισσότερη η καινοτομία. Η ευρηματικότητα, εξάλλου, ήταν ίδιον της Interplast από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της».

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας και ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.