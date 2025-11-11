Κομισιόν: Συμφωνία για την απλοποίηση των κανόνων της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε θα αποτελέσει «ανακούφιση» τους αγρότες από ορισμένες διοικητικές και ρυθμιστικές επιβαρύνσεις.

Στην απλοποίηση των απαιτήσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης τη Δευτέρα, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ευρωβουλευτών και της δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου θα αποτελέσει «ανακούφιση» τους αγρότες από ορισμένες διοικητικές και ρυθμιστικές επιβαρύνσεις κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ).

Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, προκειμένου να προστατευθεί η βιοποικιλότητα και να απαλλαγούν οι γεωργοί από το δαπανηρό και χρονοβόρο όργωμα της γης κάθε πέντε έως επτά έτη για να διατηρήσουν την καλλιεργησιμότητα της γης τους, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν συμφωνία σύμφωνα με την οποία η γη που θεωρείται καλλιεργήσιμη την 1η Ιανουαρίου 2026 θα μπορεί να διατηρήσει αυτό το καθεστώς ακόμη και αν δεν έχει οργωθεί, καλλιεργηθεί ή σπαρθεί εκ νέου.

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι οι γεωργοί που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικοί θα θεωρούνται ότι συμμορφώνονται αυτόματα με διάφορες απαιτήσεις για τη διατήρηση της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (GAEC) για τα τμήματα των εκμεταλλεύσεών τους που είναι βιολογικά και βρίσκονται σε διαδικασία μετατροπής σε βιολογικά.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν την απλοποίηση αυτή σε περίπτωση που οι έλεγχοι δημιουργούν υψηλό διοικητικό φόρτο.

Επιτόπιοι έλεγχοι

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την αρχή της «μίας και μόνο» επιθεώρησης που πρότεινε η Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία οι αγρότες δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε περισσότερους από έναν επίσημους ελέγχους σε ένα έτος.

Μικρές φάρμες

Οι διαμεσολαβητές του Κοινοβουλίου επέμειναν επίσης να αυξηθούν τα ανώτατα όρια στήριξης για τους «μικρούς» αγρότες σε ετήσια πληρωμή έως 3.000 ευρώ (αντί των 2.500 ευρώ που πρότεινε η Κομισιόν) και σε νέα εφάπαξ πληρωμή για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων έως 75.000 ευρώ (από τα προτεινόμενα 50.000 ευρώ).

Ο εισηγητής Αντρέ Ροντρίγκεζ (S&D, PT) δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ότι είναι δυνατόν να καταστεί η ΚΓΠ πιο δίκαιη, πιο σαφής και πιο κοντά στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στη γη.

Η συμφωνία αυτή παρέχει μεγαλύτερη στήριξη στους αγρότες, πιο αποτελεσματικούς κανόνες για τις εθνικές αρχές και σαφέστερες περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να ενθαρρύνονται οι ορθές πρακτικές αντί να τιμωρούνται από τη σύγχυση ή τη γραφειοκρατία.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι νέοι αυτοί κανόνες θα ισχύουν για περισσότερους από εννέα εκατομμύρια αγρότες σε όλη την Ευρώπη, διότι τους ακούσαμε και μετατρέψαμε τις ανησυχίες τους σε πραγματικές λύσεις».

Η προκαταρκτική συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Κοινοβούλιο, προτού η μεταρρύθμιση τεθεί σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Μαΐου 2025, η ΕΕ παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων για την απλούστευση της ισχύουσας ΚΓΠ. Το πακέτο αυτό ήταν αποτέλεσμα των συστάσεων που προέκυψαν από τον στρατηγικό διάλογο για το μέλλον της γεωργίας.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η έγκριση των νέων κανόνων, το Ευρωκοινοβούλιο χρησιμοποίησε μια απλοποιημένη διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας οι ευρωβουλευτές υπέβαλαν τροπολογίες απευθείας στην πρόταση της Επιτροπής.